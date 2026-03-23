Tellado dice que Montero, a la que llama "Manos Quemadas", vuelve a Andalucía con "una mochila cargada de corrupción"

Archivo - La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a Andalucía para ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía con "una mochila cargada de corrupción".

Este lunes el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha citado a declarar en mayo a José Antonio Marco, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano integrado en el Ministerio de Hacienda, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito de cohecho.

La querella, que va dirigida contra Marco y otras personas, ha sido admitida a trámite y el juzgado ha llamado a comparecer a los querellados los próximos 21 y 22 de mayo, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

EL PP EXGE EXPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Tellado se ha hecho eco de esa información asegurando que la Fiscalía Anticorrupción "investiga al ex número tres de Montero, al que ella defendía mientras nos acusaba de difundir bulos, como hizo con Cerdán", ex secretario de Organización del PSOE.

"María Jesús 'Manos Quemadas' vuelve a Andalucía con una mochila cargada de corrupción. La misma con la que se fue de allí para ser la escudera de Sánchez", ha afirmado el 'número dos' del PP en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Tellado ha señalado que hace nueve meses ya preguntó a Montero sobre su ex número tres pero "no respondió". "Le recordé que su cargo de confianza, hoy investigado por Anticorrupción, se quejaba de que ya habían cobrado todos menos él. ¿Se refería a usted, señora Montero?", ha interpelado.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha aludido a los "nuevos capítulos de corrupción" que, a su juicio, cercan al Gobierno, citando expresamente que el que fuera "número tres" de la vicepresidenta primera tenga "nuevos problemas con la justicia".

"Que su número tres tenga hoy una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción exige explicaciones por parte de María Jesús Montero y responsabilidades políticas por las personas a las que ha nombrado", ha aseverado Gamarra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

También el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha afirmado que la vicepresidenta Montero "recuerda" al "pasado de la corrupción" en Andalucía que vincula con la etapa de gobierno socialista en la Junta, en la que "Montero también era protagonista" al ser consejera.

EL PP ATACARÁ A MONTERO EN LA SESIÓN DE CONTROL

Esa investigación contra este ex alto cargo de Hacienda será previsiblemente uno de los asuntos con los que los 'populares' atacarán a la vicepresidenta en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles.

En concreto, el PP ha decidido dirigir cuatro preguntas a Montero, en la que puede sea una de sus últimas sesiones de control, habida cuenta de que dejará el Gobierno para ser la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía.

"¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, vicepresidenta?", es la pregunta que ha registrado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, mientras que Tellado le interpelará sobre "cuál ha sido la verdadera prioridad de su Ministerio (de Hacienda) durante todos estos años".

Además, el diputado José Vicente Marí Bosó, uno de los portavoz económicos del Grupo Popular, preguntará a Montero si viven hoy mejor los españoles que cuando llegó al Ministerio, mientras que su compañera María Isabel Sánchez Torregrosa quiere saber si "ha regido la ética y la transparencia el desempeño de sus funciones públicas".