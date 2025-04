Tellado dice que Montero merece la reprobación al no ser capaz de aprobar nuevos PGE y ser "más tertuliana que ministra"

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, merece la "reprobación" del Parlamento por no ser capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ejercer "más de tertuliana que de ministra".

"Ciertamente no es necesario que la reprueben las Cámaras, la reprueba su propia inacción. España vive con la prórroga de la prórroga de los Presupuestos de 2023", ha resaltado, para añadir que Montero "solo ha sido capaz de aprobar tres presupuestos en siete años" en el Gobierno.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha indicado que el PP cree que Montero "no puede seguir llevando las cuentas de este país". "No puede seguir llevando las cuentas de este país una persona que ejerce más como tertuliana que como ministra y que en cada una de sus intervenciones se acaban convirtiendo en un mítin incendiario para España", ha enfatizado.

Según Tellado, "parece" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya lo sabe" y por eso "la ha apartado de la negociación sobre el plan de respuesta a los aranceles de Estados Unidos", optando por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "Lo celebramos porque es una buena noticia para España que María Jesús Montero no lidere esta cuestión", ha apostillado.

A su entender, en un momento como el actual la ministra de Hacienda "debería estar dando a este país unos presupuestos estables en lugar de atacar a los jueces, a las universidades y ahora también a buena parte de los profesionales de la sanidad pública y privada y de la educación".

"LO MEJOR QUE PUEDE HACER POR ESPAÑA ES IRSE"

Por eso, Tellado ha asegurado que si no se dedica a hacer su trabajo, lo mejor es que "deje el Gobierno de España". "Si no es capaz de aprobar unos PGE que recojan nuestros compromisos internacionales en defensa, lo mejor que puede hacer por España es irse, es dejarlo y que no haga la chapuza de pretender aprobar por la puerta de atrás, sin debate y sin votación del Congreso una partida de dos mil millones de euros para incrementar el gasto de defensa", ha abundado.

Es más, Tellado ha indicado que si Montero no es capaz de darle a la economía española un "alivio fiscal, "lo mejor que puede hacer es irse" y "no condenar a los sectores económicos a añadir al arancel Trump el arancel Montero". "Y si no es capaz de darle a la industria española más competitividad, lo mejor que puede hacer es irse", ha agregado.

Finalmente, ha señalado que, en un momento en el que la situación política y económica del mundo es "ya inestable", el Gobierno "no debería aportar más inestabilidad, sino todo lo contrario". "Por más que Sánchez lo repita, la situación económica de las empresas y de las familias en España no va como un cohete", ha manifestado.