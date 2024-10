Tellado dice que ponentes del PP para reforma que rebaja penas a etarras han puesto sus cargos a disposición del partido

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que compañeros de su formación que participaron en la ponencia de la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA al conmutar los años de condena cumplidos en Francia, han puesto sus cargos a disposición del partido.

Así lo ha confirmado este martes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si alguien de su grupo parlamentario ha puesto su cargo a disposición del partido como ha hecho el diputado de Vox Emilio del Valle, también ponente de la formación de Santiago Abascal para la citada ley, cuya dimisión ha sido rechazada finalmente por su partido.

Tellado ha dicho que "efectivamente, los compañeros del PP que participaron en esa ponencia" han puesto su cargo a disposición del partido, si bien ha indicado que "no es momento de responsabilidad sino de soluciones", recordando que quedan "seis días para que el Gobierno resuelva esto".

"Yo creo que debo centrar todos mis esfuerzos en encañonar al Gobierno con la realidad de los hechos. El gobierno puede pararlo si quiere y nosotros estamos obligados a centrar todos nuestros esfuerzos y a no distraernos", ha señalado.

Por su parte, la dirección nacional del PP y el Grupo Popular no se plantean tomar medidas con los diputados de su partido que no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA, ya que entienden que es una responsabilidad "colectiva" y no van a "señalar a nadie en concreto", según han indicado fuentes 'populares'.