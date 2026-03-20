Tellado dice que el PP tiene "mano tendida" para pactar con Vox en CCAA: "Solo falta que vuelva a las mesas de diálogo"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que su partido tiene "mano tendida" para llegar a acuerdos con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y ha subrayado que solo falta que esa formación "vuelva a las mesas" de negociación para dar a esas CCAA gobiernos "estables" para cuatro años. Además, y después de que Vox acuse a la cúpula del PP de estar detrás de los exdirigentes críticos con Santiago Abascal, ha afirmado que su formación va a tratar de "huir de cualquier confrontación".

"Yo no quiero caer en ningún tipo de declaración que pueda suponer dificultades para entendernos. Vamos a trabajar para llegar a un acuerdo. Desde el Partido Popular, nuestra mano está tendida", ha declarado Tellado, al ser preguntado por las palabras de cargos de Vox acusando al PP de intentar dinamitar los acuerdos territoriales por incitar a una rebelión de los críticos de Vox.

Después de las elecciones de Castilla y León, en las que Vox no cumplió sus expectativas pese a que subió un escaño, varios exdirigentes y críticos de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, han exigido la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Este jueves, desde Bruselas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya negó --a preguntas de los medios-- que su partido esté detrás de las declaraciones de esos exdirigentes de Vox contra la cúpula de ese partido."¿De verdad que se le va a hacer responsable al PP de las decisiones de otro partido político? Eso no es justo, pero no solamente no es justo, es que es falso", proclamó.

EVITAR DECLARACIONES QUE PUEDAN "SUPONER DIFICULTADES"

En una rueda de prensa en la sede del PP para valorar el decreto para paliar los efectos de la guerra en Irán, Tellado ha subrayado que "lo importante" es que se entienda el mensaje que los ciudadanos han dado en las urnas porque en Extremadura "hay un 60% de las personas que fueron a votar que quieren" que PP y Vox se "entiendan" y sean "capaces de establecer una hoja de ruta para los próximos cuatro años".

A su entender, esos ciudadanos lo que esperan es que PP y Vox se entiendan y sean "capaces de anteponer el interés general" y "el buen gobierno" por encima de "las diferencias de los partidos". "Y estamos trabajando en esa dirección", ha dicho, para subrayar que su partido no iba a caer en "ningún tipo de declaración que pueda suponer dificultades" para que ambos partidos se entiendan.

Tellado ha reiterado que la mano de su formación está "tendida" y ha añadido que ése era "el propósito" del documento marco que lanzó la dirección del Partido Popular. Según ha dicho, el PP lo que quiere es "avanzar, llegar a acuerdos, generar consensos y darle a los españoles la certeza" de que antepondrán "el interés general por encima de los intereses de los partidos". "Ese es el mandato de las urnas y nosotros desde luego no vamos a fallar a él", ha apostillado.

"PEDIMOS A VOX RESPONSABILIDAD Y MADUREZ"

Al ser preguntado si ha habido algún contacto entre PP y Vox esta semana, tras los comicios en Castilla y León, Tellado ha rehusado dar detalles y ha insistido en que están trabajando para "llegar a un acuerdo".

"Nosotros hemos entendido el mandato de las urnas le pedimos a Vox responsabilidad y madurez. Los ciudadanos lo que quieren es que seamos capaces de darles gobiernos estables a esas tres comunidades", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que la "mano tendida" del PP "está ahí" y ha añadido que su partido va a "tratar de huir de cualquier confrontación porque lo que quiere la gente es que sean capaces de ponernos de acuerdo" en lo que les une.

"Y a nosotros hoy lo que nos motiva es la defensa del interés general y dar gobiernos estables en las comunidades autónomas donde los ciudadanos nos han dado su confianza a través del voto", ha resaltado.

"NO VAMOS A FALLAR, POR NOSOTROS NO VA A QUEDAR"

El dirigente del PP ha afirmado que "solo falta que Vox vuelva a las mesas de diálogo" y "de negociación para seguir avanzando" con el objetivo de "darle a esas comunidades gobiernos serios, sólidos y estables que puedan durar los cuatro años de la legislatura" porque para eso les ha dado la ciudadanía "su confianza".

"Ganamos las elecciones en las tres comunidades autónomas, entendemos el mandato que hemos recibido de las urnas. Nosotros desde luego no vamos a fallar, por nosotros no va a quedar, nuestra mano tendida a llegar y construir consensos está ahí", ha finalizado.

Fuentes del PP han hecho hincapié después en que ambos partidos deben trabajar con discreción y no radiar las conversaciones a través de los medios. "Para que haya confianza, debe haber esa prudencia", han señalado.

En 'Génova' sostienen que el acuerdo estaba "próximo" en Extremadura pero Vox se levantó de la mesa ante su temor a que pudiera influir en las elecciones de Castilla y León. "Si hay voluntad de acuerdo, se cierra pronto", han indicado fuentes 'populares'.