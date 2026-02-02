Tellado dice que Sánchez ha "fastidiado" la campaña a Alegría tras "vapulear" Feijóo al PSOE y a sus socios con la dana

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "fastidiado" la campaña electoral a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, la exministra Pilar Alegría, porque el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado "un repaso" en la comisión de investigación de la dana al PSOE y a sus socios, que han salido "vapuleados".

En declaraciones a los periodistas, tras clausurar la jornada 'Funcionarios de prisiones' organizada por el Grupo Popular en el Congreso, Tellado ha sacado pecho de la comparecencia de Feijóo en la comisión que investiga la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 fallecidos.

"Creo que la intervención ha dejado claro que quien pretendía que la comparecencia de Feijóo en la comisión de la dana formase parte de la campaña de Pilar Alegría, la ha hecho flaco favor a Pilar Alegría", ha enfatizado.

CREE QUE ALEGRÍA SE ENFRENTA A "UNA DERROTA INEXORABLE"

Así, el 'número dos' del PP ha asegurado que el presidente del PP ha dado un "repaso" a los portavoces de "los partidos de la izquierda en esta Cámara", que son "socios de Sánchez", porque "han salido vapuleados".

"Creo que quien tiene que pedir perdón es Sánchez a Pilar Alegría porque le acaban de fastidiar la última semana de campaña. Ya no iba nada bien y finalmente creo que Pilar Alegría después del espectáculo de esta comisión y de cómo han quedado los portavoces de los partidos socios de Sánchez, creo que se enfrenta a una derrota inexorable", ha enfatizado.

ACONSEJA A RUFIÁN "DESCANSAR" TRAS SU INTERVENCIÓN "LASTIMOSA"

Es más, el secretario general del PP ha recalcado que, ante esa previsible derrota de la candidata socialista en Aragón, "ahora queda saber quién será la presidenta o presidente de la gestora del PSOE" tras las elecciones del domingo. Los 'populares' pronostican que en Aragón volverá a producirse una debacle del PSOE como en Extremadura, donde Ferraz nombró a una gestora.

Asimismo, Tellado ha aconsejado al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que "descanse" porque, a su juicio, "ha salido bastante mal de su intervención" en la comisión de la dana, en la que ni siquiera ha "agotado el tiempo". "Se ha escapado rápido de la comisión. Creo que bastante disgustado con su intervención que ha sido bastante lastimosa", ha manifestado.

Previamente, en un mensaje en su cuenta de 'X', Tellado ha afirmado que Feijóo "ha puesto en su sitio al malote del Congreso". "Al abusón y al cobarde hay que plantarle cara, siempre", ha dicho, en alusión a Rufián.

EN EL PP CREEN QUE FEIJÓO ESTUVO BIEN "EN EL FONDO Y EN LA FORMA"

Al término de la comparecencia de Feijóo, varios cargos del PP consultados por Europa Press han celebrado el "repaso" que Feijóo ha dado al PSOE y sus socios y han subrayado que el PSOE no ha conseguido el "balón de oxígeno" que pretendía con esta citación.

"Al PSOE no le salió la jugada", ha resumido un veterano parlamentario 'popular', que ha destacado además que Feijóo respondió durante más de tres horas "sin perder los papeles en ningún momento" pese a las "provocaciones" de algunos portavoces. "El PSOE no ha sacado nada de esta comparecencia", ha añadido otra diputada del PP.

Además, otras fuentes creen que el PSOE ya daba por "perdida" la comparecencia al poner como representante hoy en la comisión a una portavoz de "tercera división", Marta Trenzado. "Ha sido un bluff", ha dicho a Europa Press en privado un miembro del PP en la comisión de la dana.

"Feijóo ha estado muy bien en el fondo y en la forma", coinciden varias fuentes consultadas, que califican de "sorprendente" que a estas alturas aún no haya comparecido ningún miembro del Gobierno en la comisión de investigación del Congreso, cuando era el que tenía las competencias.

De hecho, el portavoz del PP en Bruselas, Esteban González Pons, ha indicado que Feijóo no tiene "ninguna responsabilidad en la previsión, alerta, rescate o reconstrucción ante la dana de Valencia". "No es miembro del Consell, ni de la Delegación, ni del Gobierno", ha dicho, para añadir que es "autoritario denigrar a la oposición" tras retransmitirse su comparecencia en directo.

EL INTERROGATORIO, "UNO DE LOS MAYORES ESPERPENTOS"

Por su parte, el diputado por Almería Rafael Hernando ha indicado que el "repaso" de Feijóo a los "diputados del sanchismo y a sus socios" ha sido "épico". "Mientras, el galgo de Paiporta sigue desaparecido. No pudo ir a Huelva ni a Ademuz, pero sí un mitin en Teruel", ha apostillado en 'X'.

Según Hernando, el interrogatorio contra Feijóo sobre la dana "es uno de los mayores esperpentos producidos en el Congreso". "Lo de la Torquemada que han puesto los de la PSOE y que solo sabe gritar, bochornoso", ha enfatizado, para añadir que "ella estaba votando el asalto a RTVE mientras los cadáveres seguían en el barro".

El diputado del PP por Cataluña, Nacho Martín, ha afirmado que la respuesta de Feijóo a Rufián, "cargada de dignidad y cordura", representa a "millones de españoles hartos de la demagogia y el populismo carroñero" de políticos como el portavoz de ERC, "que llevan años utilizando tragedias como la dana para arañar votos". "Donde las dan las toman", ha exclamado.