Tellado exige que el decreto de las pensiones vaya "en solitario" y acusa al PSOE de "tomar de rehenes" a los jubilados

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este lunes que su partido solo apoyará la subida de las pensiones si va "en solitario" y no en un decreto 'ómnibus'. "Le pedimos al PSOE que deje de tomar a los jubilados como rehenes para mantenerse en el poder", ha recalcado.

En una entrevista en 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', Tellado ha defendido que las pensiones deben ser actualizadas, pero ha acusado al PSOE de "jugar" con los pensionistas para "mantenerse en el poder". "Es lo que han tratado de hacer en estas últimas semanas y con ese decreto 'ómnibus'", ha sostenido.

"El Gobierno sabe que si el decreto de actualización de las pensiones se lleva en solitario y sin condicionar otras cuestiones que saben 100% que el PP no comparte, contará con los votos a favor", ha dicho Tellado, que además ha trasladado que no tienen "ninguna información" de cómo será el decreto que podría presentarse este martes.

Así, el dirigente 'popular' ha reiterado su rechazo a que se incluyan otras medidas diferentes, como en materia de vivienda, ya que considera que "el escudo social es un eufemismo para proteger a okupas".

"Desde luego, si quieren contar con nuestro voto, el PSOE sabe lo que debe llevar escrito ese decreto. Y por lo tanto, todo lo demás es buscar estirar esta polémica para decir que el PP está en contra de la actualización de las pensiones, cuando saben ellos y los pensionistas que no es así, que no es verdad", ha zanjado.

LAS NEGOCIACIONES EN EXTREMADURA

El secretario general del PP también ha hecho referencia a las negociaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura. Aunque ha lamentado que los primeros contactos "no fructificaron", se ha mostrado confiado de que, pasadas las elecciones de Aragón, habrá "altura de miras" y "un clima de conversación más favorable".

"En campaña se dicen cosas muy fuertes, muy graves, y el tono quizás dificulta ese diálogo entre partidos, sosegado y tranquilo", ha admitido.

En este punto, Tellado ha recordado que el PP fue el partido más votado. "Hay que cumplir con el mandato mayoritario de los extremeños. Si el 60% de los votantes han dado su voto al centro-derecha, yo creo que hay que respetar esa voluntad", ha expuesto.

RECHAZA EL INSULTO DE UNA CONCEJALA A SÁNCHEZ

Por otro lado, preguntado por el insulto de una concejala del PP a Pedro Sánchez en un mitin en Teruel, Tellado ha reconocido que la regidora 'popular' "se ha equivocado" y ha rechazado su comportamiento.

No obstante, ha subrayado que la concejala "ha pedido disculpas inmediatamente" y que todo "ha quedado clarificado". "Si hay que expulsar de los partidos a todos los que insultan, (el ministro) Óscar Puente ya no estaría en la política activa", ha agregado.

TACHA DE "DISPARATE" LA REGULARIZACIÓN

En cuanto a la regularización de migrantes, Tellado ha calificado la medida como "un disparate". "Somos el único país donde está creciendo la llegada de ilegales", ha asegurado.

A su juicio, va "en contra del pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea", especialmente en un momento con "cifras de llegadas históricas de inmigrantes a España por vía irregular".

"Mientras Europa recupera el control de fronteras, España camina hacia el descontrol. Y, desde luego, eso no es lo razonable", ha opinado. De este modo, se ha mostrado partidario de "abrir las puertas" a quienes vienen a "trabajar y aportar", frente a la migración que "favorecen las mafias", que "ponen sus vidas en peligro".