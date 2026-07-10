Tellado, tras la imputación del exjefe de gabinete de Sánchez: "P.S. calienta que sales"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en el XVI Congreso del PP catalán - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que se ha producido una "nueva imputación de una pata negra del sanchismo" y ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el juez que investiga el 'caso Leire Díez' haya acordado imputar a Juan Manuel Serrano, su exjefe de gabinete.

"P.S. calienta que sales y no precisamente a hacer enduro por la montaña", ha afirmado Tellado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, poco después de conocer esa decisión del juez Santiago Pedraz.

El magistrado cita como investigado a Serrano --expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez-- tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyera una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para desestabilizar causas judiciales, según fuentes jurídicas.

DICE QUE SERRANO ERA "ÍNTIMO AMIGO" DE SÁNCHEZ

Tellado ha resaltado que se trata de una "nueva imputación de un pata negra del sanchismo". "El exjefe de gabinete de Sánchez, su íntimo amigo, que según apunta la UCO, utilizó Correos para cofinanciar la cloaca junto con Santos Cerdán. Se ve que las chistorras de Ferraz no les llegaban para tanto soborno y extorsión", ha añadido.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha asegurado, tras conocer la imputación de Serrano, que "el círculo se va estrechando". A su entender, "ya no quedan apenas barreras" y "las salidas se les agotan".

"Recordad que ahora son más peligrosos que nunca. Estamos descubriendo todo lo que han sido capaces de hacer para mantenerle en el poder", ha avisado Ester Muñoz en un mensaje en la misma red social.