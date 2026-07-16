Tellado respeta el fallo del TJUE sobre la amnistía pero avisa: "Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad"

1104765.1.260.149.20260716132942 El secretario general del PP, Miguel Tellado, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, durante la segunda jornada del EPP Libertas Fórum, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado este jueves el "respeto absoluto" del Partido Popular por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Aministía, pero ha insistido en su crítica a esa norma que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha recalcado, el debate "nunca fue solo jurídico" y "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad".

Así se ha pronunciado después de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión.

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó que afectara a intereses financieros de la UE, ni que fuera una "autoamnistía", aunque esta última referencia no aparece en las sentencias.

TELLADO DESTACA QUE EL TJUE NO ENTRA "EN EL FONDO DEL ASUNTO"

Tellado ha explicado que esa resolución del TJUE responde a las cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles "al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo" y ha subrayado que el tribunal europeo "se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos".

"Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de siete votos", ha manifestado en un vídeo grabado que ha difundido el partido tras conocerse esa resolución.

Tellado ha expresado el "respeto absoluto" al fallo del tribunal porque, según ha dicho, los demócratas respetan las sentencias "siempre", "las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos".

"Sería deseable que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al Gobierno, al presidente, a su partido o a su familia", ha manifestado.

EL FALLO SOLO RESUELVE "DUDAS CONCRETAS" DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

Dicho esto, ha subrayado que el fallo se circunscribe "a un análisis muy concreto" porque "no examina su oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley" sino que "resuelve únicamente las dudas concretas planteadas por los tribunales españoles. Y ahora serán estos quienes lo apliquen". "Es decir, es un paso más en un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales", ha añadido.

Además, Tellado ha indicado que "lo más importante es remarcar que el debate respecto a la amnistía nunca fue sólo jurídico, ni mucho menos" y ha añadido que "la pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura".

Se trata, ha proseguido, de ver si "es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo". "Y nuestra respuesta sigue siendo la misma. Nuestra respuesta sigue siendo no. Rotundamente no", ha enfatizado.

Así, el secretario general del PP ha indicado que el PP sigue creyendo que "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad" y "mucho menos" contra "la palabra dada" y "contra la voluntad de la mayoría de los españoles" que es, a su juicio, lo que hizo Pedro Sánchez.

"Eso siempre será moralmente inaceptable del mismo modo consideramos que ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo", ha manifestado Tellado.

Así, ha señalado que "no se elimina su responsabilidad política" porque todavía diez años más tarde, Cataluña "intenta recuperarse de ese proceso tan tóxico y los hay empeñados en seguir ahí, en seguir enturbiando la convivencia y abandonando los problemas reales de los catalanes, que siguen siendo los mismos que los del resto de los españoles".

Según Tellado, Cataluña "no necesita más división social ni más ataques a la institucionalidad" sino "más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad". Según ha añadido, el PP "se lo dará a los catalanes y a todos los españoles" y seguirá defendiendo "la igualdad ante la ley, la unidad de España y la tolerancia cero con todo tipo de corrupción, política, moral e institucional".

MUÑOZ: EL PP "NO ES COMO EL GOBIERNO" Y RESPETA LOS FALLOS

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha resaltado que la sentencia del TJUE "no entra a valorar el fondo de la cuestión de la amnistía". En cualquier caso, ha recalcado que el PP "no es como el Gobierno" y respeta todas las decisiones judiciales.

En declaraciones en Cuatro, que ha recogido Europa Press, Muñoz ha explicado que la sentencia se refiere a "dos cuestiones muy concretas que plantean dos tribunales en España, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sobre si se han utilizado fondos europeos para preparar el procés y sobre si había habido acciones terroristas en las calles de Cataluña".

Así, ha dicho que en su fallo, el tribunal de la UE apunta que no ha habido afectación de dinero europeo y que la amnistía no ha afectado a los derechos fundamentales en España. "Responde a dos cuestiones muy concretas, no sobre si la amnistía es constitucional o no", ha manifestado.

La dirigente del PP ha avisado que "el proceso judicial sigue porque el Tribunal Supremo no hizo una cuestión perjudicial al TJUE" y que, por tanto, la causa sigue abierta en estos momentos en España. "El propio abogado del señor Puigdemont ha dejado claro que no finaliza el proceso en España y que por tanto no va a poder venir inmediatamente", ha declarado.

"ES UN PROCESO MUY LARGO, MUY COMPLEJO"

Finalmente, ha indicado que el PP defiende que "se aplique la ley" y ha añadido que son los tribunales y los jueces los que tienen que aplicarla. "Es un proceso muy largo, muy complejo, que sigue en estos momentos validándose en los tribunales españoles", ha agregado.

Y en línea con Tellado, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja ha indicado que lo importante debería ser hablar "de que falta vivienda en Cataluña", de los "problemas de las listas de espera" o de que "la educación y la sanidad en Cataluña son de "las peores de España".