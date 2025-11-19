Tellado sostiene que el caso Almería y el de Koldo "no tienen nada que ver" y asegura que el PP actuó "el mismo día"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado (c), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aseverado este miércoles que el llamado 'caso Koldo' y la trama de corrupción por la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Almería, el 'popular' Javier Aureliano García, son dos asuntos "radicalmente distintas" y que la actuación de su partido ha sido "radicalmente" diferente a la de los socialistas.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha defendido que el PP reaccionó de inmediato al conocer la situación en Almería: "Actuamos en el mismo día que se tuvo la primera información sobre lo sucedido en la Diputación de Almería. Y suspendimos de militancia a los implicados en este caso. De forma previa, sin ninguna dilación, sin ninguna espera. Y el mismo día en el que se estaban realizando los registros en la sede de la Diputación".

Por lo tanto, el dirigente 'popular' ha concluido que, por tanto, "no son iguales" a los socialistas y ha apostillado que este partido "no tiene ningún derecho a comparar los dos casos, que nada tienen que ver".

"Hay que tener valor para aferrarse a la UCO el día en que sabemos que los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez convertían dinero público en dinero privado a través de las visas que luego utilizaban en el Corte Inglés y que a la Paqui la conocían todas las dependientas", ha apostillado Tellado sobre los detalles del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las supuestas mordidas que se llevaba el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por obras públicas adjudicadas.