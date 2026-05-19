Tellado urge a Sánchez a comparecer tras la imputación de Zapatero porque la situación es "inaceptable"

Archivo - El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya tendría que haber comparecido" ante la prensa porque tiene que dar "muchas explicaciones" tras se imputado por el caso Plus Ultra del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que la situación es "completamente inaceptable".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Tellado ha señalado que no ha podido leer el auto de imputación, que han conocido por la prensa, aunque ha indicado que sí ha conocido informaciones publicadas sobre el caso.

Ante la petición de pruebas por parte de los socialistas, Tellado ha respondido que "lo que tienen que hacer es responder ante la justicia", y que el auto "es revelador" y hay indicios que sitúan a Zapatero "en el punto de mira".

A su juicio, "la ciudadanía está sobrecogida" al ver a "nada más y nada menos que a un expresidente del Gobierno imputado", y eso exige "muchas explicaciones".