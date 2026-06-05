Tellado ve "imposible creer que Sánchez no estaba al corriente" y le espeta: "Salga de La Moncloa con las manos en alto"

Archivo - El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que es "imposible creer" que Pedro Sánchez "no estaba al corriente" de la "trama" que "se orquestó" desde la sede socialista de Ferraz. A su entender, es "el primer señalado" y "el primer responsable" y, por lo tanto, es "el primero que debe dimitir de forma inmediata" y convocar elecciones generales.

"La pregunta es clara, ¿Es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado? Y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del Gobierno. Es más, salgan del Palacio de la Moncloa y hagánlo con las manos en alto", ha declarado Tellado en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

Las palabras del 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo se producen el mismo día que el presidente del Gobierno ha afirmado que "nunca" tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez. "Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha manifestado Sánchez a su llegada a la cumbre de Unión Europea Balcanes Occidentales en Montenegro.

"EL GOBIERNO SE CAE A PEDAZOS ACORRALADO POR SU PROPIA CORRUPCIÓN"

Tellado ha indicado que el sumario del 'caso Leire' es "una bomba de relojería" que deja al "descubierto cómo operaba la cloaca socialista contra jueces, fiscales y contra los agentes de la Guardia Civil que investigaban al Gobierno". A su juicio, el PSOE trató de "callar y arruinar la vida a quienes investigaban su corrupción, por mandato judicial".

"La trama se orquestó desde Ferraz, en los días en que Sánchez trató de engañar a toda España con su presunta carta de amor, asegurando que no sabía si dimitir o seguir al frente del Gobierno", ha subrayado, para añadir que el Gobierno de Sánchez "se cae a pedazos acorralado por su propia corrupción".

Tellado ha afirmado que "es imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo", puesto que en el sumario "aparece una y mil veces referencias al presidente y, lo más grave de todo, la presunta organización criminal penetró en la cúpula del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado". "Es un escándalo sin precedentes", ha proclamado.

Por eso, ha indicado que el presidente del Gobierno "debe irse cuanto antes y acortar esta agonía de la única forma posible, convocando elecciones generales". "El pueblo español quiere tomar la palabra y abrir una nueva etapa de limpieza", ha apostillado.

CREE QUE SÁNCHEZ NO CESA A MARLASKA PORQUE ERA EL "JEFE DE LA BANDA"

Además, el secretario general del PP ha asegurado que Sánchez no destituye ni al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, porque "era y es el 'Uno' de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla de toda la corrupción socialista"

"Una directora contra la Guardia Civil no puede estar al frente de la Guardia Civil. Quien está dispuesta a dar todo por la mafia, no puede representar ni dirigir a quienes se juegan todo por la patria. Como tampoco puede seguir en su puesto el ministro Marlaska, que mintió para proteger a la directora", ha aseverado.

Tellado ha resaltado que es "inaceptable que hoy sigan sin depurarse responsabilidades" y que a esta hora Pedro Sánchez mantenga en sus puestos a Mercedes González, "a la gerente del PSOE imputada", al secretario de Estado, Antonio Hernando, que "participó en la reunión fundacional de la cloaca", "al diputado Juanfran Serrano, que se desempeñó como obediente servidor de la cloaca", y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, "que mantenía hilo directo con Leire Díez".

Según Tellado, desde el PSOE han querido "llevarse por delante la democracia, pero la democracia les pasará por encima a todos ellos" y España "volverá a tener un Gobierno que recupere la vergüenza y la decencia, y que respete la ley". "El sanchismo es mafia. Esto debe acabarse cuanto antes", ha afirmado, para concluir que los "españoles no merecen un Gobierno que robe o que mienta y que además se permita atacar a los jueces que les investiga. El sanchismo es mafia y esto debe acabarse cuanto antes.

SÉMPER: "NOS ESTÁN MINTIENDO EN DIRECTO"

Por su parte, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha señalado --después que Sánchez se haya desvinculado de las "andanzas" de Leire Díez-- que utiliza un "patrón ya conocido" en sus respuestas. "La mala respuesta de los políticos cuando te pillan haciendo algo a ti, a tu entorno, a tu partido, cuando te pillan haciendo algo que no debes hacer", ha apostillado.

En una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, Sémper ha destacado que el presidente del Gobierno "no sabía nada de Ábalos, no sabía nada de Cerdán, no sabía nada de Zapatero" y "no sabía nada de la financiación del Partido Socialista".

Según el dirigente del PP, España está "asistiendo al colapso definitivo de un Gobierno y un presidente que cada vez está más encastillado" y que recurre a "malas excusas" y a "excusas de mal pagador". "Nos están mintiendo en directo", ha lamentado.

FÚNEZ EXIGE A SÁNCHEZ PEDIR PERDÓN

Desde las Palmas, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que el momento en España es "extremadamente grave" por el "clima de corrupción" que rodea al Gobierno y al PSOE, que, a su juicio, evidencia que "llegaron para corromperse" y para "atacar al Estado de Derecho".

Fúnez ha criticado que el presidente del Gobierno diga ahora que "no sabía nada" y ha añadido que no les "sorprende" esa respuesta porque "es la misma" que "viene dando con cada una de las tramas que acorralan al Partido Socialista".

"Eso mismo dijo de Ábalos, eso mismo dijo de Koldo. Eso mismo dijo de Santos Cerdán, eso mismo ha dicho de cada una de las personas de su ámbito político o de su ámbito personal que en este momento están siendo procesadas, juzgadas o imputadas", ha recalcado.

Además, ha criticado que se pida "confianza" y "actos de fe" cuando "con estos hechos" que se van conociendo "poca fe se puede tener ya en ellos". "Lo que él tendría que hacer no es pedir confianza, sino es pedir perdón. Pedir perdón porque es bochornoso y extremadamente grave las situaciones que estamos conociendo", ha finalizado.