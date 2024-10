El tercer avión enviado por el Gobierno abandona Beirut con 68 personas, entre españoles y de otras nacionalidades

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El A400 del Ejército del Aire enviado por el Gobierno ha despegado de Beirut con un total de 68 personas a bordo, principalmente españoles, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ha confirmado el Ministerio de Defensa.

"Acaba de despegar el tercer avión militar que hoy viaja con 68 personas" entre españoles, familiares libaneses y trece personas de otras nacionalidades, ha explicado el ministro en rueda de prensa en Madrid poco antes de las 14.00 horas. Está previsto que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz en torno a las 19.00 horas.

Este es el tercer avión militar que ayuda en la evacuación de los españoles de Líbano tras la reciente escalada en la violencia entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que ha incluido bombardeos en el sur del país pero también en Beirut, la capital.

El Ministerio de Defensa había informado de que, en coordinación con el Ministerio de Exteriores, se había decidido aprovechar un avión con material militar para el contingente español en Líbano para traer en el vuelo de vuelta a españoles que quisieran abandonar el país.

Para ello, el A400, que transportaba material militar y ha hecho una escala previa en Turquía, había sido acondicionado para poder transportar a hasta 65 personas a bordo. Ha llegado al Aeropuerto de Beirut a las 11.00 horas (hora española).

El jueves pasado, unos 200 españoles abandonaron Líbano a bordo de los dos aviones fletados por el Gobierno, un A400 y un A330. El primero de ellos tenía capacidad para 288 personas, pero voló con unas 240, mientras que el segundo, con 116 plazas, voló hacia Madrid con solo 40 pasajeros.

En total, ha precisado este miércoles el ministro, el Gobierno ha evacuado a 348 personas, lo que incluye a casi 300 españoles, así como sus familiares, mayoritariamente libaneses, así como ciudadanos de otras nacionalidades entre ellos franceses, italianos, británicos, mexicanos, canadienses, venezolanos, argelinos y palestinos.

A su vez, ha añadido, otros países han incluido en sus vuelos a ciudadanos españoles, lo que ha permitido la salida de unos 40 en los últimos días. Según el ministro, tras estos tres aviones la estimación es que "no hay españoles que hayan expresado su deseo de salir y que no hayan podido salir en este momento", si bien no ha descartado que esto cambie en un futuro a medida que evolucione la situación.

Albares ha aprovechado para recordar que aún es posible abandonar Líbano por vías comerciales, bien por avión o por barco, ha animado a estar en contacto con la Embajada en Beirut y ha recalcado que "sigue operativa y lo seguirá" estando, pese a que la semana pasada se evacuó a parte de su personal, para poder ayudar a los españoles a que puedan salir en caso de necesitarlo.

Aunque ha reconocido la dificultad de tener una cifra exacta del número de españoles que ya han abandonado Líbano, dado que algunos lo han hecho por sus propios medios y sin informar al Ministerio, ha considerado que "alrededor de la mitad" de ellos ya han salido del país. Según Albares, en Líbano había unos 1.000 españoles, principalmente con doble nacionalidad, y familiares.