Tesh Sidi, diputada saharaui, sobre Marruecos: "No se puede negociar con quien tiene una pistola encima de la mesa"

Archivo - La diputada de Sumar, Tesh Sidi, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La parlamentaria de Más Madrid denuncia que Israel y EEUU utilizan esta crisis migratoria para "hostigar más" a España MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid adscrita al grupo Sumar Tesh Sidi ha responsabilizado a Marruecos de la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de desestabilizar a España, en connivencia Estados Unidos e Israel, y ha advertido "no se puede negociar con quien tiene una pistola encima de la mesa".

"Y Marruecos tiene un rifle", ha advertido este viernes para instar a adoptar una posición de fortaleza y unidad política ante el régimen de Rabat.

A través de las redes sociales, la parlamentaria de origen saharaui ha indicado que hacer de esta emergencia migratoria un debate entre "derecha e izquierda", como están "instrumentalizando algunos partidos", es precisamente lo que busca Marruecos y sus aliados: "división interna para desestabilizar el país".

"Esto no es una crisis migratoria, ni mucho menos. Es una decisión política de Marruecos o de sus aliados que busca recordar su capacidad de presión ante algo que no le ha gustado y que ha hecho España", ha ahondado Sidi quien agrega que la situación está siendo utilizada por Israel y EEUU para "hostigar aún más" al país en su conjunto.

LA UE ESTÁ "DOPANDO UNA DICTADURA"

También ha denunciado que la Unión Europea (UE) "no está mostrando ninguna solidaridad" con España y que "prefiere tirar de Frontex", al que tacha del "ICE europeo", antes de "señalar a la monarquía marroquí, a la que entrega millones" para que gestione el control migratorio.

"Una dictadura a la que estamos dopando", ha agregado para criticar que la Casa Real española no pida explicaciones a la monarquía marroquí por esta crisis, aunque es consciente de que la relación de ambas instituciones son "bien conocidas" porque "el rey llama 'hermano' a Mohamed VI".

Sidi ha reclamado que el Gobierno convoque a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, como ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para el caso del embajador italiano Giuseppe Buccino Grimaldi después de que el ministro de Exteriores de ese país, Antonio Tajani, propusiera el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

MOSTRAR "FORTALEZA" FRENTE AL "CHANTAJE"

Por tanto, ha disertado que el "pulso político" debe centrarse en "mostrar fortaleza" frente al "chantaje" y "no hipotecar" la política exterior en el Magreb, dado que las relaciones de buena vecindad consisten "en cooperación y lealtad" como han demostrado países como Argelia.

Es más, ha lanzado que ya cedió el ala socialista con la situación del Sáhara Occidental y ha alertado que "la monarquía alauí no descansará hasta conseguir lo mismo con Ceuta y Melilla", no tanto por su propio poder sino "por la fuerza de sus aliados: Israel y Estados Unidos".

Esta situación merece un debate de Estado y que se informe más allá de las posiciones de cada partido. Si nos enzarzamos en lo doméstico para analizar la política exterior, estaremos condenados a cometer siempre el mismo error. El marrón se lo comerán los siguientes gobiernos, da igual su color político", ha zanjado.