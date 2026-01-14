Todas las comunidades, salvo Cataluña, trasladan a Montero su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica

(I-D) El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los consejeros autonómicos que han participado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo Cataluña, han expresado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica, alegando que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Así se han ido expresando los representantes autonómicos en declaraciones a los periodistas tras más de cuatro horas de reunión, en las que, según el consejero murciano, la ministra Montero les ha trasladado lo mismo que hizo el viernes pasado en rueda de prensa.

"Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas", ha proclamado el consejero murciano Luis Alberto Marín.

La consejera madrileña Rocío Albert ha insistido en expresar su rechazo frontal a este modelo, desdeñando también el anterior sistema de financiación autonómica y exigiendo al Gobierno central que presente una propuesta multilateral "que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras".

Al ser preguntada por si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se plantea llevar este nuevo modelo de financiación al Tribunal Constitucional en el caso de que se acabe aprobando, la consejera Albert ha dicho que no, sino que utilizarán "todos los recursos legales" que tengan a su alcance.