Toni Valero se perfila como referente de IU para Frente Amplio y solo tendrá un rival en las primarias internas

Archivo - El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, atiende a los medios en el marco del acto de homenaje al padre de la patria andaluza con motivo del 90 aniversario de su fusilamiento. A 10 de agosto de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, apunta a ser el principal referente electoral de IU para los comicios del 29N al ser el único candidato de peso que ha presentado a las primarias internas de la formación.

Según han informado fuentes de IU, Valero y el militante Santiago Moreno, de la federación extremeña, son los únicos que se han presentado como aspirantes a ser elegidos como el candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno.

Valero, que ha sido diputado en el Congreso por Málaga durante esta legislatura, ha recibido el respaldo de destacados dirigentes de IU, entre ellos el coordinador federal, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario, Enrique Santiago.

Los estatutos de IU contemplan primarias abiertas para designar a sus referentes electorales que, posteriormente, irán en las listas de la candidatura de Frente Amplio, coalición que impulsa junto a sus aliados de Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.

La Coordinadora Federal de IU -máximo órgano de dirección entre asambleas- aprobó el pasado miércoles en su reunión extraordinaria las nuevas fechas del proceso, tras conocerse 48 horas antes la convocatoria del adelanto electoral.

Todo el proceso debe culminar el próximo día 14 con la proclamación definitiva de resultados. En este desarrollo del nuevo calendario aprobado, y una vez completado también el periodo de activación para simpatizantes, ya está abierto desde hoy sábado, día 10, el plazo de votación mixta.

Entre los días 10 y 12 la votación será 'online', mientras se reserva el martes 13 para que militantes y simpatizantes puedan votar de forma presencial en los puntos electorales que se habiliten en las sedes y dependencias de Izquierda Unida.