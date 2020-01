Torrent dice que la JEC es un órgano administrativo que "no puede inhabilitar a un diputado"

Publicado 12/01/2020 11:32:31 CET

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que la Junta Electoral Central (JEC) es un órgano administrativo que "no puede inhabilitar a un diputado y menos al presidente de la Generalitat", Quim Torra.

En una entrevista este domingo en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Torrent ha defendido que Torra sigue siendo diputado del Parlament y ha asegurado que el reglamento de la Cámara catalana estipula unos casos por los que se inhabilita a un diputado "entre los que no hay la inhabilitación sobrevenida".

"Yo haré lo que esté en mis manos para defender los derechos como diputado del presidente Torra", ha insistido Torrent, que ha añadido que el martes la Mesa del Parlament acordará presentar un recurso al Tribunal Supremo.

Ha descartado valorar escenarios futuros porque "no harían un favor al Govern, ni al Parlament, ni a la situación política del país. Todo va cambiando", y ha asegurado que Torra podrá participar y votar en el próximo Pleno del Parlament.

"Hemos visto cómo están dispuestos, aquellos que querrían que callásemos, a no acatar, a no asumir las decisiones de los altos tribunales europeos. Pues si hacen eso, ¿qué no harán dentro de la propia jerarquía jurisdiccional española?", se ha preguntado el presidente del Parlament.

Preguntado por si se presentaría como candidato de ERC a unas futuras elecciones catalanas, Torrent ha destacado que el candidato de su partido es Oriol Junqueras, porque así lo ha decidido la militancia de ERC.

Torrent ha asegurado que está "siempre a disposición del partido y del país" y ha destacado que lo importante es ver cómo llega el mensaje de ERC a la ciudadanía, más allá de quién sea la cara del partido.