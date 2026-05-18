Torres admite que el resultado del PSOE "no es el esperado", pero cree que la derecha "pierde fuerza" en Andalucía

Archivo - La exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 17 de noviembre. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que el resultado electoral del PSOE-A, encabezado por la exvicepresidenta primera María Jesús Montero, "no es el esperado", pero ha considerado que "tampoco lo es" para el Partido Popular.

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, Torres ha querido "reconocer y admirar el esfuerzo" de Montero, a la que ha calificado como "una luchadora incansable que ama a su tierra". "Lo ha demostrado con creces en esta intensa campaña", ha aseverado.

Con todo, Torres ha señalado que el resultado electoral --el peor del PSOE en Andalucía-- no es el "esperado". "Tampoco lo es para el PP, que pierde la mayoría absoluta", ha añadido.

A juicio del también secretario general del PSOE en Canarias, el "bloque de derechas pierde fuerza en Andalucía", mientras que el candidato 'popular', Juanma Moreno, al que ha trasladado su felicitación, "depende ahora de la ultraderecha para gobernar".

Torres ha terminado su mensaje afirmando que el PSOE seguirá "trabajando para ser garante de derechos, de servicios públicos de calidad" y siendo "el muro que frene el retroceso social que representa Vox".

El PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía este 17 de mayo, pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios, por lo que necesitará negociar con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León.

Por su parte, el PSOE ha caído a su peor resultado histórico con 28 parlamentarios en el que tradicionalmente había sido su gran granero de votos en toda España.

