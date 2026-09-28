Torres asegura que el relevo del delegado del Gobierno en Ceuta llega tras un "señalamiento incomparablemente duro"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante los medios junto al delegado del Gobierno de Ceuta - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' para la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que el relevo del delegado del Gobierno en esta ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, llega tras un "señalamiento que desde el punto de vista humano es incomparablemente duro".

En una entrevista en el programa 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, Ángel Víctor Torres ha respaldado la gestión de Pérez Triano tras la crisis por la llegada de más de 72.000 migrantes a Ceuta a finales de julio, una avalancha de la que, ha reiterado, "en ningún caso nadie avisó".

El ministro se ha remitido a las explicaciones que dará el propio Miguel Ángel Pérez Triano este lunes en una comparecencia pública, pero ha adelantado que el máximo responsable del Ejecutivo en Ceuta le había trasladado su decisión de abandonar el cargo hace "días e incluso semanas".

"Me había trasladado hace ya días, incluso semanas, que estaba en la voluntad de abandonar el cargo por su situación familiar. Yo creo que se ha hecho un señalamiento que desde el punto de vista humano es incomparablemente duro, con cualquier otra cuestión que haya podido vivir tanto él como su familia", ha señalado Torres.

TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO

Tras recordar que Pérez Triano ha estado trabajando "todo el mes de agosto quedándose en su puesto de trabajo", el ministro ha aludido a la investigación judicial abierta asumida en la Audiencia Nacional, sin que le conste ninguna imputación, y en la que declaran esta semana como testigos el antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

"Desde el Gobierno de España absoluta transparencia y claridad con todo lo que lo que ocurrió este verano y los veranos anteriores", ha continuado Torres, que ha recordado que los avisos que recibieron "en ningún caso adelantó que iban a llegar 70, 80 o 90.000 personas, ni al Gobierno de España ni al Gobierno de Ceuta".

En este sentido, Torres ha indicado que ahora el Ejecutivo central está centrado en la "solución de una situación difícil y compleja".