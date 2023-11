Torres censura que se hable de "golpe de Estado" en España: "Solo hubo uno y fue militar contra la República"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprendido este lunes a quienes afirman que España está atravesando un "golpe de Estado" porque, según ha dicho, "solo hubo uno y fue militar contra el orden democrático establecido que fue la República".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras asistir a la presentación del VII Festival de Cine por la Memoria Democrática, donde ha alertado de un revisionismo en esta materia. "No se puede dar ningún paso atrás", ha añadido.

A su vez, el ministro de Memoria Democrática ha señalado que "no se puede aceptar que se afirme que se está ante posturas dictatoriales porque el dictador solamente hubo uno", reivindicando que estamos en una democracia "que se ha construido entre todos".

"No puede haber partidos políticos que no condenen afirmaciones impresentables contra el presidente del Gobierno, llamándole tirano, llamándole cuestiones que no tienen nada que ver con la democracia, que hemos sabido construir entre todos, con distintas ideologías desde todos los ámbitos y desde todos los lugares", ha apostillado el ministro.

LA CRISIS CON ISRAEL

Asimismo, el nuevo ministro de Política Territorial también ha suscrito las palabras que ha pronunciado estos últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el reconocimiento de Palestina.

"Yo lo que he escuchado al presidente del Gobierno es decir valientemente lo que todos queremos oír de un presidente de un Gobierno. Es que condena los atentados que ha hecho Hamás del mismo modo que no puede responderse por parte de ningún gobierno contra población civil e inocente, niñas y niños, de esa manera absolutamente indiscriminada", ha señalado.

En este punto, ha acusado al PP "por caer en contradicción de atacar al Gobierno de España por defender al pueblo palestino y luego dice que hay que defender al pueblo palestino".