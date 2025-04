Torres cree que Madrid "se equivoca" si no le invita al acto del Dos de Mayo por resignificar la Real Casa de Correos

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "se equivoca" si no le han invitado al acto del Dos de Mayo por querer resignificar como lugar de memoria la sede la Presidencia madrileña, la Real Casa de Correos, que acogió a la Dirección General de Seguridad durante la dictadura de Francisco Franco.

"Si no me invitan como ministro de Memoria Democrática porque queremos que la Casa de Correos sea lugar de memoria, porque ahí hubo opresión, torturas y muertes por quienes defendían la recuperación de la democracia, pues ya sabrán quienes me vetan por qué lo hacen", ha afirmado el ministro socialista en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press.

Torres, que en cualquier caso no podría acudir al acto porque después de la Semana Santa se someterá a una operación quirúrgica tras haber sido diagnosticado de cáncer, ha afirmado que si le vetan de los actos por el Día de la Comunidad de Madrid por defender que hay que "proteger la democracia" frente al totalitarismo o el franquismo de los 40 años de dictadura, "se equivocan".

"Yo creo que se equivocan, sinceramente lo creo. Se equivocan mezclando cosas", ha proseguido el titular de Memoria Democrática, que ha reivindicado que defender la memoria democrática "no debería ser una cuestión que divida a los partidos políticos".

Dicho esto, y tras ser preguntado por cuántos actos se han celebrado este 2025 por el 50 aniversario de la muerte de Franco, Torres ha sostenido que han habido "bastantes actos", como uno que tuvo lugar recientemente en Granada con la ministra de Igualdad y al que él no pudo acudir porque tenía pruebas médicas.

"Hemos tenido actos con presencia de Su Majestad el Rey, por ejemplo, en Auschwitz, y tenemos actos muy importantes en las próximas semanas y meses. Declaraciones de lugares de memoria, conferencias con las universidades, también va a haber cursos educativos en los centros o exposiciones", ha enumerado.

A todo esto se le suma que ya ha terminado "el concurso para la resignificación del Valle de Cualgamuros", lo que en su conjunto le parece que son "muchos actos". "Es importante que podamos escuchar a quienes preguntan sobre lo que es el valor de la democracia y responder con lo que se perdió durante los años de ausencia de la misma", ha concluido.