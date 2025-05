Torres emplaza a Leire Díez a "decir la verdad" y defiende al PSOE: No le ordenó ir contra la UCO

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que la militante socialista Leire Díez "tendrá que decir la verdad" en el expediente abierto tras los audios en los que pide información sobre un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, ha respaldado la versión del PSOE de que no actuaba a sus órdenes.

Torres ha defendido que el PSOE ha actuado "con transparencia" al iniciar el expediente, en el que la militante "podrá dar sus argumentos y, lógicamente, tendrá que decir la verdad".

Preguntado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, si es partidario de expulsar del partido a quien actúe en su nombre sin tener un mandato, el ministro socialista ha indicado que antes hay que "saber qué es lo que pasó y concluir si lo que se ha publicado termina comprobándose que es tal y como se ha publicado".

"La dirección del PSOE ha sido clara en que no pertenece a la dirección y que no se ha dado ningún tipo de orden", ha continuado Torres.

Además, ha dicho que no tiene ninguna relación con Díez y que no recuerda haberla visto, y ha criticado que la oposición use esos audios para ir "a degüello contra el Gobierno y el PSOE".

PIDE INVESTIGAR MENSAJES DE UN CARGO DE AYUSO

El ministro también ha exigido explicaciones por "otros audios que también afectan a la UCO", concretamente a Juan Vicente Bonilla, un "alto mando" que "mientras ejercía una jefatura intercambiaba mensajes en los que decía que había que hacer caer al 'Gobierno rojo', que había que mandar al destierro al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias".

"Yo creo que eso también exige unas explicaciones. Hoy ese alto mando es miembro del Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Torres ha trasladado que cree "en la independencia, en la honestidad de la mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad", al ser preguntado si cree que ha habido filtraciones o actividades interesadas por parte de la UCO con la intención de perjudicar al Gobierno.

Aunque, ha añadido, "eso no significa que no pueda haber excepciones, que las hay, seguro, que son las que hay que perseguir y hay que acabar con ellos".

Torres ha considerado que esos mensajes "también deben ser contrastados", porque "alguien que es un jefe de la UCO y habla con alguien diciendo que hay que hacer caer a un gobierno y mandar al destierro a un presidente, se está excediendo absolutamente e lo que es su responsabilidad de neutralidad".