Torres se remite a las explicaciones del director de la Policía sobre el informe de Ceuta y pide "rigor" a Feijóo

1113842.1.260.149.20260902170641 (I-D) El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, se ha remitido este miércoles a las explicaciones que ha trasladado el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en las que asegura que "no hay informe alguno" que culpe a Marruecos, por lo que ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sea "riguroso" en sus afirmaciones.

Así se ha pronunciado Torres en una rueda de prensa desde Ceuta después de que el Ministerio del Interior haya informado de que el director de la Policía ha transmitido al ministro Fernando Grande-Marlaska que no existe ningún texto que vincule a Marruecos con la crisis de Ceuta.

Después de que diversos miembros del Gobierno hayan pedido cautela ante este informe que desveló 'El Español', el ministro Torres ha relatado que se enteraron por la noche de este martes y por ello Marlaska ha citado al director de la Policía.

En este contexto, ha confirmado que el máximo responsable de la Policía Nacional ha trasladado al Gobierno que no existe informe que culpe a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes de hace ya más de un mes.

Con todo, Torres ha explicado que ha coincidido con Alberto Núñez Feijóo en el acto institucional por el Día de Ceuta, aunque le ha reclamado "rigor" a la hora de hablar de estas informaciones sobre la posible vinculación de Marruecos.

CIFRAS ACTUALIZADAS DE INMIGRANTES RETORNADOS

Por otro lado, el ministro ha precisado que son 3.648 los migrantes que han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 31 de julio hasta este miércoles 2 de agosto. Se trata de 129 más que los que señaló este martes que habían vuelto.

Igualmente, ha insistido en la necesidad de contar con espacios "cuanto antes" para la acogida de los migrantes. "Es una regla matemática, cuanto antes los espacios, antes saldrán", ha apuntado. Si bien, ha añadido que "lo que no puede ser es que cualquier espacio lleve consigo unas protestas", por lo que ha recalcado que estos centros están "consensuados y por unanimidad" del Gobierno de España y del de la ciudad autónoma.