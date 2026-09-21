Torres revela que en Ceuta quedaron cerca de 18.000 inmigrantes, de los que 6.000 regresaron y hay 3.500 en la calle

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes las cifras que maneja el Gobierno sobre los inmigrantes que aún quedan en la calle, los que están en centros del Gobierno o la ciudad autónoma y los que han regresado. La suma total da entre 17.250 y 17.750 inmigrantes que habrían quedado en Ceuta después del asalto masivo del pasado 31 de julio, en el que se calcula que entraron unos 80.000.

Así lo ha sostenido en sendas entrevistas realizadas en Televisión Española y la Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que "incluyendo mayores y menores", aún permanecen en las calles de Ceuta entre 3.000 y 3.500 inmigrantes.

A estos se añaden, ha dicho, los que están en recursos del Gobierno de España, que son unos 6.000 inmigrantes que están ya siendo filiados, entre los que hay unos 500 menores que tendrán que ser reubicados "porque la ley lo exige" y no pueden estar "mayores con menores".

Todos ellos se suman a los menores acogido bajo la tutela de la ciudad autónoma, otros 2.000 repartidos en 15 centros que se han habilitado por parte de Ceuta. "Lo que hace un total de unas 8.000 personas que están en recursos en Ceuta", ha precisado.

CADA DÍA RETORNAN ENTRE 150 Y 200 VOLUNTARIAMENTE

Según el ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, junto a estos datos se añaden los que han regresado desde el 10 de agosto "unas 6.000 personas y siguen regresando cada día de manera voluntaria". De hecho, asegura que este fin de semana han regresado una media de entre 150 y 200 personas diarias a Marruecos "voluntariamente". A todos ellos se suman los 250 expulsados por haber cometido delitos.

Según Torres, muchos de los inmigrantes están renunciando a la petición de la protección internacional, es decir, al derecho de asilo, porque saben que no lo tienen porque no cumplen los requisitos, ya que Marruecos no se encuentra en esa situación a diferencia de otros países de África.

Por este motivo, ha mostrado su confianza en que la mayoría de los inmigrantes que asaltaron la frontera en julio sean devueltos a Marruecos. Aunque no se prevé lo mismo con los niños. De hecho, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya ha dicho que cree que la mayoría de los menores de edad se quede en España.

"Los que no puedan ser reagrupados, lógicamente la voluntad del Gobierno de España es que estén en el resto del territorio español porque si no seguiría una situación de hacinamiento en la ciudad", ha declarado Torres fundamentando que la ley "no exige" que la comunidad autónoma de destino esté de acuerdo con la reubicación de los menores, dando respuesta a las comunidades que "se niegan a acoger a esos niños".

En cuanto a los inmigrantes que aún quedan sin cobijo, Torres ha señalado que están fundamentalmente, en las playas del Trampolín y de Benítez. Su previsión es que muy pronto, en unas semanas, estén todos reubicados, entre 3.000 y 3.500, entre los que también admite que hay menores.

La suma de todas estas cifras da cerca de 18.000 inmigrantes que permanecieron en Ceuta tras el asalto llevado a cabo a la ciudad entre el 30 y el 31 de julio pasado.

TODOS CON COBIJO EN POCAS SEMANAS

El 'mando único' ha mostrado su esperanza de que en pocas semanas estén todos bajo cobijo. Esta misma semana se trasladará a un lugar más adecuado a 300 mujeres y siguen los trabajos para preparar los campamentos en los que estarán el resto de los inmigrantes. Aunque admite que hay alguno "problemas de saneamiento en ocasiones, de obras de último momento".

Además, ha asegurado que se incorporará otra nueva ubicación, dentro del Real Decreto, "para culminar que todos puedan estar en esos espacios", y que se está trabajando con la ciudad autonóma.

"PP Y VOX QUIEREN QUE LA CRISIS SE ENQUISTE"

Por otro lado, el 'mando único' para la crisis de Ceuta ha reprochado que "hay quien quiere que esta crisis se enquiste" y ha defendido que "no se entiende" que desde el PP y Vox "hayan votado que no quieren a los menores en la Península".

"Afirmar, como también lo hacen representantes de esas dos formaciones políticas, que se pueden devolver de manera inmediata, no solamente es una temeridad o una imprudencia, sino que dejan en mal lugar al presidente Vivas, que ha dicho que no se pueden devolver de la noche a la mañana", ha sustanciado.

MARRUECOS ESTÁ REFORZANDO LA FRONTERA.

El ministro también se ha referido al llamamiento que hay en redes para un nuevo asalto el próximo 23 de septiembre y ha precisado que Marruecos está reforzando la frontera.

Al ser preguntado si el país vecino estaba llevando a cabo ese refuerzo y si el Gobierno español tenía datos en previsión de esas convocatorias en redes, Torres ha respondido: "Indudablemente sí, porque las hemos tenido en otras ocasiones y la diplomacia y la relación entre los gobiernos está en permanente contacto para que se refuerce lógicamente esa vigilancia".

De hecho, Ángel Víctor Torres ha señalado que "siempre que hay un aviso, una alerta" se tiene la "precaución pertinente" y se lanza un mensaje a los que aspiran de que no van a tener la posibilidad de quedarse en España. Pero insiste en que han tenido "avisos que luego no se han materializado".