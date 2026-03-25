Torres ve posible unir Economía y Hacienda y cree que "hay personas" con "perfil político" para sustituir a Montero

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido --como posibilidad-- que los ministerios de "Hacienda" y de "Economía" se "junten" en una sola cartera, y ha añadido que "hay personas que tienen un perfil político" para ser el sucesor de María Jesús Montero en una entrevista en 'La Noche en 24 horas', recogida por Europa Press.

Previamente, el ministro ha rechazado desvelar cuál era su "intuición" sobre la decisión que tomará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sustituir a la aún vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, por "miedo" a decirlo y que "fracase", ya que ha insistido en que desconoce los planes del jefe del Ejecutivo.

Finalmente, el expresidente de Canarias ha deslizado la opción de unir ambos ministerios tras ser preguntado por "qué posibilidad tiene en la cabeza" de cara a quién relevará a Montero antes de su desembarco para las elecciones en Andalucía.

Las declaraciones de Torres se producen después de que distintas informaciones hayan apuntado a una unión de las dos carteras --Hacienda y Economía--, que pasarían a de Carlos Cuerpo el año y medio que resta de la legislatura.

Sin embargo, el ministro ha insistido en que, más allá de las posibilidades, solo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conoce cómo se resolverá la crisis de Gobierno a la que ha forzado el adelanto electoral anunciado por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

BUENA RELACIÓN DE YOLANDA DÍAZ

Sobre el nuevo choque entre Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y Cuerpo tras las objeciones del Consejo de Estado al registro horario, Torres ha señalado que la relación entre ambos es "muy buena", aunque ha añadido que puede haber "diferencias" por que no forman parte del mismo partido.

ASEGURA QUE VOX PONDRÁ EN DUDA LOS DESAPARECIDOS DE LA GUERRA CIVIL

A raíz del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina y los desaparecidos que se produjeron durante la dictadura militar posterior, el ministro de Memoria Democrática ha sostenido que Vox hará "exactamente lo mismo" que está haciendo el presidente argentino, Javier Milei, y pondrá en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos. "Indudablemente sí, estoy absolutamente convencido", ha respondido.