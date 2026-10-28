Un total de 83 familiares y 36 pasajeros de los trenes reciben atención en Atocha, según Samur-PC

Estación Puerta de Atocha. - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 pasajeros de los trenes implicados en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y 83 familiares a la espera de noticias han sido atendidos en el dispositivo desplegado en la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes, según ha informado Samur Protección Civil en declaraciones a los medios a las puertas la estación.

La responsable de Samur Protección Civil Paloma Rey ha detallado que en el día de hoy han desplegado "un total de 96 efectivos al lugar del accidente, 24 ambulancias, 12 de ellas equipadas con personal médico y de enfermería y han realizado un total de cuatro traslados a hospitales comarcales de la comunidad de Castilla-La Mancha".

De manera simultánea, según ha explicado, han colaborado en la estación de Atocha, en Madrid, en el dispositivo desplegado de ayuda a las familias de los pasajeros afectados.

En este dispositivo han contado con una unidad de soporte vital avanzado, un equipo de psicólogos, un equipo de logística y han atendido a un total de 13 personas heridas leves, al tiempo que han realizado un traslado al hospital, que se suma a los cuatro realizados por el Summa 112. En total, ha indicado que han llegado tres autobuses con 36 pasajeros afectados por el accidente.

Por su parte, el supervisor de Samur Protección Civil Abel Jimeno ha precisado que, entre todos los equipos que están interviniendo, han atendido a "un total de 83 personas, todos ellos familiares a la espera de noticias de los pasajeros que viajaban en el tren".

Según ha indicado, a los familiares se les presta atención psicológica y psicosocial y se les ofrece la información que va llegando. Además, se les ha dividido en dos salas en función del estado emocional en el que se encuentran ya que algunos se encuentran más serenos mientras otros sufren ansiedad y estados de shock.

El operativo va a estar desplegado "24 horas al día el tiempo que sea necesario" porque aunque no tienen confirmación de que vayan a llegar más heridos, sí esperan que lleguen más familiares de las posibles víctimas. En total, desde Samur Protección Civil hay desplegados en Atocha 18 profesionales entre psicólogos, personal de apoyo y unidad avanzada.