Trabajadora del 112 de Valencia desmiente a la Generalitat: "Es imposible que no llegara información al Cecopi"

La gestora de llamadas del 112 María Amparo López Boluda.

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

María Amparo López Boluda, una de las gestoras de las llamadas del teléfono de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha desmentido este lunes al que entonces era secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal, al asegurar que "es absolutamente imposible" que no llegara información de su departamento al Cecopi. "Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando", ha apostillado.

Así lo ha dicho en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia, donde ha explicado que la sala donde se reciben las llamadas está en un edificio contiguo a donde se reúne el cecopi que se convocó aquel día.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, le ha preguntado por la tesis defendida por Argüeso en sede judicial en el sentido de que en el Cecopi no recibían información del 112, donde la compareciente fue convocada como personal "de refuerzo" por la "preemergencia" y en el que, según ha recalcado, estuvieron trabajando todos los efectivos.

López Boluda ha recordado que, según la ley valenciana, el Cecopi se tiene que reunir cuando hay una "preemergencia" como aquella alerta roja, es decir, aquella era una situación "excepcional". "Hay que estar muy anestesiado como para no saber para qué está constituida esa reunión", ha insistido.

En este contexto, ha explicado que en este tipo de situaciones "todo está protocolizado" porque "no cabe dar pie al error" y que toda la información que reciben se pasa a las agencias --trabajan con 123-- y una de ellas era Emergencias de la Generalitat (Emergen) que, a su juicio, "estuvo haciendo su trabajo muy bien".

"O sea, que esa información la tenían", ha aseverado, admitiendo que le "sorprende" que a partir de ahí no dieran un "paso más" ya fuera por "desconocimiento" o por otro motivo.

MÁS RECURSOS Y NO SUBCONTRATAS

Ibáñez también le ha preguntado si tuvieron conocimiento de que Argüeso aprovechó su cargo para "preocuparse por casos particulares cercanos a él". La compareciente ha señalado así se ha dicho en sede judicial por una persona que estaba "bajo promesa o juramento de decir la verdad".

Por otra parte, López Boluda ha reclamado más recursos y más personal y acabar con las subcontrataciones como la que ahora gestiona este servicio. "Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración", ha dicho, denunciando que se rigen por un "convenio de contact center".

"Somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio contact center haya cabida para nosotros. Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio", ha deslizado.