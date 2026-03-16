Tres de cada cuatro españoles alertan del deterioro de la democracia en el país, según el CIS

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro españoles consideran que la democracia está sufriendo actualmente un grave deterioro en España y un 90% opina que la conflictividad social y la polarización van en aumento, según se refleja en un estudio sobre "Temores en la sociedad actual" que hizo a finales de febrero el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En la encuesta, dada a conocer este lunes y recogida por Europa Press, se indica que un 76,6% de los entrevistados considera que actualmente existe 'mucho o bastante' deterioro de la democracia en España, frente a un 20,2% que no aprecia ese deterioro o lo juzga irrelevante.

Además, el 82,4% de quienes ven ese deterioro admite que esa situación le preocupa 'mucho o bastante', frente a un 16% que no le da importancia.

En otra pregunta, nueve de cada diez entrevistados (89,8%) consideran que los conflictos sociales (la violencia, la polarización y los enfrentamientos) van en aumento en la sociedad actual, y sólo un 9% lo niega.

El CIS pregunta expresamente si los medios de comunicación están contribuyendo a aumentar la sensación de miedo y temor en la sociedad, y un 77,1% de los entrevistados así lo piensa, frente a un 20,1% que opina lo contrario. No se menciona si los políticos u otros colectivos influyen también en los miedos de la sociedad.