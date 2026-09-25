Tres detenidos en la playa del Trampolín de Ceuta acusados de intentar secuestrar a dos niñas migrantes

La Cruz Roja reparte comida y bebida en la playa del Trampolín bajo vigilancia de la Policía Nacional - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes a tres inmigrantes marroquíes residentes en el asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta, por su presunta relación con la retención contra su voluntad de dos menores migrantes durante la noche del jueves, según han confirmado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos se produjeron durante la última noche en el asentamiento, hasta donde se desplazaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tras recibir el aviso. La colaboración ciudadana ha resultado clave para identificar a los presuntos autores y proceder posteriormente a su arresto.

Las dos menores fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para ser reconocidas y recibir asistencia médica tras lo ocurrido. Una tercera persona también resultó herida durante el incidente, después de ser presuntamente agredida con una sartén, y tuvo que ser atendida.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía y quedarán a disposición judicial una vez finalicen las diligencias.

REALOJO DE MUJERES SOLAS O CON HIJOS MENORES

Los arrestos se producen mientras continúa la intervención de las administraciones para poner a salvo a las mujeres y menores migrantes en situación de calle en Ceuta.

Precisamente este viernes, la Dirección General de Atención Humanitaria ha realojado en el recurso de la Hípica a 63 personas que permanecían en las inmediaciones del recinto, todas ellas mujeres solas o con hijos menores a cargo.

Por otro lado, durante la noche del jueves la Policía Nacional detuvo también a otro inmigrante acusado de un delito de tráfico de drogas, por supuestamente vender hachís en la zona comprendida entre la playa del Trampolín y la de Benítez.