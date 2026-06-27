Tres detenidos en Zaragoza por una violación grupal a tres jóvenes

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes vinculados a la banda Blue Demons, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por una violación grupal a tres jóvenes, una menor, en un piso de Zaragoza, según un información publicada este sábado y que cita fuentes de la investigación.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha puesto los servicios sociales del Gobierno de Aragón a disposición de las tres víctimas.

Nolasco ha recalcado que los servicios sociales se encuentran "a disposición de estas tres jóvenes y sus familias", con el fin de "prestarles atención inmediata y apoyarlas judicialmente para que los culpables paguen con todo el peso de la ley".

En esta línea, el vicepresidente Nolasco ha instado al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a que "no nos oculte información, como acostumbra a hacer para agradar las vergüenzas de su amo", de modo que le ha reclamado "que nos facilite ya mismo todos los datos necesarios para ayudar a las víctimas y perseguir a los culpables".

Nolasco ha manifestado que "tenemos claro del lado de quién estamos: del lado de la ley y de las víctimas". En consecuencia, ha trasladado que "los que nos atacan por ello, hoy deberían pedir públicamente perdón y rectificar de inmediato".

El consejero ha apelado a que "quienes asquerosamente tratan de ocultar la realidad y nos culpan por destaparla, tengan el valor de plantarse ante esas tres jóvenes de Zaragoza, entre ellas una menor, y que les digan que no hay que vincular inmigración con delincuencia o que les digan que no hay que decir de dónde vienen quienes las han violado porque eso es criminalizar a la inmigración".

Ha incidido en que "esos mismos que ocultan la realidad, convirtiéndose en cómplices de esta inmigración violenta y criminal, se planten ante los padres de estas tres muchachas violadas y, si tienen cuajo, les suelten sus peroratas absurdas".