Tres vagones del Iryo descarrilaron y chocaron con el Alvia cuyos dos primeros vagones cayeron por un talud de 4 metros

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se produjo al descarrillar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadieron la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha detallado que en el primer vagón afectado del Alvia de Renfe viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros, de un total de 200 personas que había en el tren.

El Iryo, en el que viajaban unas 300 personas, chocó contra esos dos primeros vagones y provocó que cayeron por un terraplén de cuatro metros.

El accidente se produjo a las 19.45 horas. El tren 6189 de Iryo, que realizaba el trayecto Málaga-Atocha, descarriló en Adamuz, invadió la vía contigua y provocó el descarrilamiento del tren Alvia 2384 Madrid-Huelva, que circulaba por dicha vía.

Óscar Puente ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente, aunque ha afirmado que es "tremendamente extraño" ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha explicado el ministro en una comparecencia ante la prensa en el centro de Adif en Madrid.

El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que ha descarrillado es "relativamente nuevo" porque no llega a cuatro años.