Trias califica de "estadista" la intervención de Puigdemont y llama imprudente a Felipe González

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Trias per Barcelona y exalcalde de la capital catalana, Xavier Trias, ha calificado de extraordinaria la intervención este martes del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, donde exponía las condiciones para poder abrir una negociación de investidura: "Es de estadista, no de partido", ha destacado.

En una entrevista en Ràdio 4 este miércoles recogida por Europa Press, Trias ha asegurado que ahora se ha abierto la puerta del diálogo porque Junts es necesario, y ha añadido que Puigdemont "hace bien aceptando el diálogo y hace bien poniendo unas condiciones claras".

Ha sostenido que "la mayoría de políticos socialistas han tenido una actitud prudente" tras escuchar la conferencia de Puigdemont, pero ha criticado la del expresidente del Gobierno Felipe González.

"El más imprudente es Felipe González. Me sabe mal porque le tengo admiración. Creo que se está equivocando, debería de ser uno de los impulsores" del diálogo, ha defendido el exalcalde.

También ha asegurado que le da pena la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Me da pena porque conozco al señor Feijóo y me pasa que ya no le conozco, está absolutamente equivocado", ha apuntado.

VE RAZONABLE LA PROPUESTA DEL PNV

Trias ha calificado de razonable la propuesta del PNV de hacer una convención constitucional, pero ha señalado que el País Vasco tiene "una situación cómoda, son poco dependientes" frente al drama --ha dicho textualmente-- que Cataluña tiene de dependencia económica.

El líder de Trias per Barcelona ha apostado por la unidad del independentismo de cara a las negociaciones de investidura, pero ha matizado que "no siempre se puede porque siempre hay reproches", tras lo que ha criticado que desde el Govern celebren que Junts se abran a la vía del diálogo.

"El diálogo que han tenido ellos ha sido una tomadura de pelo, ha habido avances como los indultos pero ha sido una tomadura de pelo", ha asegurado Trias, que ha defendido que con el planteamiento que ha hecho Puigdemont ahora las negociaciones deberán ser diferentes.