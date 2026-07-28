El Tribunal de Cuentas advierte deficiencias en el programa de ayudas para la formación de deportistas olímpicos

Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha detectado diversas deficiencias en la planificación y gestión de ayudas del programa impulsado por el Consejo Superior de Deportes para impulsar el rendimiento de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos y fomentar la imagen del deporte español en el extranjero, conocido como 'Team España'.

Así lo advierte en el Informe de fiscalización del programa 'Team España' y de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el Consejo Superior de Deportes --organismo adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte-- de los ejercicios que van del 2021 a 2024.

El tribunal subraya que en el periodo analizado la planificación estratégica del Consejo Superior de Deportes fue "insuficiente", al carecer de un plan de actuación formal que desarrollara sus objetivos estratégicos y presentar "deficiencias" los Planes Estratégicos de Subvenciones donde se incluyeron sus ayudas.

TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD

En el informe, recogido por Europa Press, el órgano que preside Enriqueta Chicano añade que el sistema informático que soporta la gestión de subvenciones muestra "debilidades" en el control interno, la trazabilidad y la seguridad.

Respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Tribunal de Cuentas también observa que las modificaciones relevantes introducidas en los hitos y objetivos de su componente dedicado al deporte presentan "deficiencias" en la planificación inicial y "debilidades" en los sistemas de seguimiento.

En lo que se refiere a la gestión de los fondos, aprecia "carencias" en la prevención del fraude y conflicto de intereses, "un uso excesivo" del procedimiento de urgencia en la contratación realizada para llevar a cabo las actuaciones ligadas al plan y la aplicación de criterios de adjudicación "subjetivos, sin las debidas garantías".

Respecto a la concesión de las ayudas del programa, se han encontrado criterios "poco precisos y ampliamente discrecionales en algunos casos" para la valoración de la clasificación de los deportistas y la adjudicación de las ayudas.

DOCUMENTACIÓN DE LAS FEDERACIONES

Además, el sistema de justificación de estas ayudas, según el informe, "no contribuye a la adecuada gestión, especialmente por los problemas en la trazabilidad de los gastos, observándose, además, deficiencias en la documentación justificativa presentada por algunas federaciones deportivas".

Por todo ello, de la fiscalización el Tribunal de Cuentas deduce que "no se ha logrado mejorar significativamente" el rendimiento olímpico ni paralímpico de 2024 respecto a años anteriores y aconseja una serie de recomendaciones para subsanar las deficiencias indicadas, destacando las relativas a la mejora en la planificación y gestión de ayudas, y la elaboración de indicadores para analizar sus actuaciones.