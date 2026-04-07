El tribunal del juicio de 'Kitchen' acepta la declaración como testigo de Pérez Dolset, imputado en el 'caso Leire Díez'

Archivo - Javier Pérez Dolset a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' ha admitido la declaración como testigo del empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el 'caso Leire Díez', quien aportó a la causa tres audios de conversaciones que habrían mantenido el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La testifical de Pérez Dolset había sido solicitada previamente por la defensa de Villarejo. Finalmente ha sido admitida tras la deliberación del tribunal sobre la incorporación de nuevas pruebas testificales, periciales y documentales, según ha trasladado la magistrada presidenta del tribunal, Teresa Palacios.

Estos tres archivos de audio aportados a la causa habían sido previamente impugnados por la defensa de Francisco Martínez durante la primera sesión del juicio.

Dolset está siendo investigado por un juzgado de Madrid por su presunta participación en un operativo encabezado por Leire Díez para "recabar información comprometida o irregular" de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", lo que constituiría presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Por otro lado, los magistrados del tribunal han rechazado la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado, que también habían sido reclamados por la defensa de Villarejo.