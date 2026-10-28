Tristeza, incertidumbre y desconfianza en Atocha tras el accidente: "Yo ya no me subo en un tren"

Acceso a la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes por la calle Mendez Álvaro - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación Puerta de Atocha Almudena Grandes se ha visto atravesada este miércoles por sentimientos de pésame, nervios, incertidumbre e inseguridad, tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido al menos 68 personas.

En torno a las 11:00 horas, una fila con decenas de personas cargadas con maletas y mochilas esperaban a ser atendidas en el mostrador de Renfe. "Es una desgracia, ha habido muchos fallecidos, me da miedo hasta ver las imágenes", aseguraba Rafaela en declaraciones a Europa Press.

Según explica la pasajera, cuyo tren había sido cancelado, se enteró de la noticia a través de las redes sociales antes de recibir la comunicación oficial. "Yo ya estaba viendo que había habido un accidente y dije 'qué miedo'", ha afirmado. Posteriormente, la compañía ferroviaria le notificó la suspensión mediante un mensaje de texto a su teléfono móvil.

La viajera ha manifestado una fuerte sensación de inseguridad y desamparo, criticando la "falta de medidas" y de "control". "Estamos indefensos, no tenemos seguridad. Es una pena que los ciudadanos tengamos que viajar de esta manera", ha lamentado.

En la misma línea, María Teresa, que viajaba a Sevilla junto a su marido para celebrar sus 59 años de casados, mostraba su desconfianza en el funcionamiento de los trenes. "Yo ya no me subo en el tren para nada", afirmaba, visiblemente conmocionada por lo ocurrido. "Las vías están de pena", añadía su marido, recordando que fueron a Galicia el año pasado y que eran "horribles los saltos que pegaba el tren".

Al mismo tiempo, algunos familiares y personas cercanas a los pasajeros de los trenes siniestrados empezaban a llegar a la estación y se acercaban a pedir información a los trabajadores de Renfe, uniformados con un chaleco amarillo fluorescente.

En torno a las 11:00 horas, dos responsables de Recursos Humanos de una empresa llegaban pidiendo información sobre un compañero que viajaba en el AVE siniestrado y sobre el que no tenían noticias. Según han explicado a Europa Press, el empleado viajaba a Sevilla por motivo de trabajo y aunque habían intentado ponerse en contacto con él, a esa hora todavía no habían conseguido localizarlo.

DOS SALAS PARA FAMILIARES Y DESPLIEGUE DE PSICÓLOGOS Y SAMUR

En concreto, se han habilitado dos salas para familiares en la estación, a la que se han ido acercando a lo largo del día equipos de psicólogos, que se han sumado al despliegue de trabajadores de la estación, Policía, Samur, Samur Social y Cruz Roja.

Mientras, algunos pasajeros varados en Atocha trataban de recurrir a alternativas como coches de alquiler, Uber, autobuses y taxis para llegar a su destino en el sur.

Jesús, que es capitán de barco, había atracado en Barcelona y se dirigía en tren a Jerez de la Frontera, cuando se ha enterado de la noticia y de la imposibilidad de llegar a su destino. En ese momento, ha decidido reservar un coche de alquiler que le ha costado 60 euros.

Poco después, cuando lo ha reservado Jose, un joven que viajaba desde Lérida y al que también le han cancelado el tren, el precio había subido hasta 160 euros.

"VAS CON LA IDEA DE PONER EN RIESGO TU VIDA"

Sobre el accidente, Jose reconoce que ya no se siente seguro al montar en tren. "Siento decepción, que pase dos veces en un año y en la misma vía", ha lamentado, asegurando que se está replanteando volver a subir a un tren. "Vas con la idea de estar poniendo en riesgo tu vida", ha precisado a Europa Press.

Por su parte, Jesús, que coge el tren con mucha frecuencia, ha recordado la cantidad de "incidencias" que está sufriendo en esta línea desde hace tres años y especialmente este último. En una ocasión, según recuerda, el vagón siguiente al suyo salió "ardiendo", y a esto se suman los "retrasos".

Al final, Jesús y Jose, junto a Carmen, María y Paqui, otras viajeras afectadas procedentes de Barcelona han cogido juntos una furgoneta y esperan llegar a Jerez por la noche.

Por otro lado, Cristian, un ciudadano residente en Estados Unidos que viajaba acompañado de su hermana ha relatado que tenían que coger el AVE de las 15:30 horas y, al ser cancelado, han buscado otra forma de llegar. "Uber es la única alternativa que hemos encontrado hasta ahora porque íbamos a rentar un auto y no fue posible para mí porque tengo que tener licencia de conducir internacional", ha explicado, añadiendo que el viaje le "sale aproximadamente a 120 euros por persona".

Mientras, Fernando, Jose y sus amigos, que iban de Lérida a Málaga y han optado por alquilar un coche, se mostraban comprensivos ante el retraso del vehículo, por el que les cobrarban unos 250 euros solo hasta Málaga. "No tiene sentido ahora quejarse de que no me den un coche. Lo darán cuando me toque. La desgracia es el accidente", ha insistido Jose.

Desde la parada de taxis de la estación, un conductor aseguraba que a varios compañeros taxistas les habían pedido carreras a Andalucía, precisando que un trayecto en taxi al sur puede llegar a costar 600 euros. Asimismo, comentaba que durante la mañana había realizado numerosos viajes a la Estación Sur de Autobuses, siendo este medio de transporte otra de las alternativas a la que han recurrido los afectados.