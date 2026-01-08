El TS insta a Ábalos a elegir nuevo abogado y obliga al anterior a asistir a la vista sobre su continuidad en prisión

Archivo - El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2024, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha emplazado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a designar un nuevo abogado después de que renunciara a defenderle el exfiscal Carlos Bautista, a quien el instructor ordena asistir a la vista prevista para el próximo 15 de enero en la que se estudiará el recurso que presentó contra su entrada en prisión provisional.

Mediante un auto, recogido por Europa Press, el instructor del caso, Leopoldo Puente, señala que tiene por renunciado a Bautista, pero indica que el letrado deberá comparecer en defensa de Ábalos en ese vista salvo que renuncie a que se celebre.

El magistrado requiere a Ábalos para que en el plazo de cinco días hábiles designe un nuevo abogado para su defensa en las dos causas que tiene abiertas en el Supremo --presuntas irregularidades en contratos de mascarillas y supuestos amaños de obra pública--, apercibiéndole de que, si no lo hace, le designarán uno de oficio.

Puente manifiesta que "es claro" que la renuncia de Bautista "no se pronunciará definitivamente" hasta la celebración de la mencionada vista --mientras no solicite su suspensión--, pues en el plazo de cinco días "no es posible que dicha sustitución se produzca a tiempo de que el nuevo letrado designado pueda comparecer, debidamente instruido de la causa".

Y añade que suspender la celebración del señalamiento en una fecha posterior "causaría un grave perjuicio a don José Luis Ábalos, siendo su libertad personal lo que se ventilará en ella".

"El nuevo letrado que resulte designado (...) habría de comparecer a esa nueva vista, celebrada con la referida demora, partiendo ya de un recurso, no interpuesto por él mismo sino por Bautista Samaniego, que condicionaría, en detrimento de los derechos y legítimos intereses de Ábalos Meco, su intervención en aquella", apunta el magistrado.

SU ABOGADO RENUNCIÓ POR "DISCREPANCIAS CONTRACTUALES"

Bautista, miembro del despacho Chabaneix Abogados, comunicó este miércoles que renunciaba a continuar con la defensa de Ábalos por "discrepancias contractuales" que "imposibilitan la continuidad de la relación profesional", según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias.

Y en un escrito dirigido al Supremo, el despacho comunicaba esa decisión, que le fue "debidamente comunicada al cliente mediante visita al centro" penitenciario de Soto del Real (Madrid) en el que Ábalos entró el pasado 27 de noviembre por orden del magistrado instructor.

Además, el letrado solicitaba al Supremo que paralizara los plazos procesales pendientes "con el fin de no generar indefensión" a Ábalos.

El exministro confió el pasado mes de octubre su defensa a Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M, después de renunciar al letrado José Aníbal Álvarez por "diferencias irreconducibles".

La elección de Bautista se produjo la misma semana en la que el exministro comunicó al Supremo su decisión de renunciar al que era su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de declarar nuevamente como investigado en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Ábalos aseguró en un escrito que había roto relaciones con Álvarez porque mantenían "diferencias irreconducibles" que, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

El exministro presentó un recurso contra la decisión del magistrado instructor de enviarle a prisión provisional y el Supremo ha convocado para el próximo 15 de enero una vista para analizarlo.

Puente acordó el ingreso en prisión del exministro de Transportes y de quien fuera su asesor, Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en contra de ellos y del empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario en pandemia.