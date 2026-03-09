El TS ratifica los 36 años de cárcel para un taxista por el asesinato de dos hombres en un bar de Parla (Madrid) en 2021

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a 36 años de cárcel impuesta a un taxista por asesinar a dos hombres en un bar de Parla (Madrid) la madrugada del 28 de diciembre de 2021.

Según una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso que presentó el condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por dos delitos de asesinato y un delito de daños, por el que se le impuso una multa de 1.200 euros.

El hombre recurrió al considerar que no se habían acreditado todos los delitos más allá de toda duda razonable, por lo que entendía vulnerada su presunción de inocencia.

Pero los magistrados del Supremo señalan que la sentencia recurrida se encuentra suficientemente motivada y no ven condiciones para que pueda solicitar un indulto.

En el juicio por el doble crimen, el taxista aseguró que ese día tuvo "lagunas" temporales a causa de la elevada ingesta del alcohol y manifestó que no es capaz de matar a nadie.

Una prueba principal fueron las llaves del taxi del acusado encontradas en un charco de sangre en la escena del crimen. Además, se hallaron dos huellas de calzado en la sangre que coincidían con él y zapatillas de las que después se deshizo, según la sentencia.

En su informe, la fiscal explicó al jurado popular que el acusado no solo causó la muerte de las víctimas, sino que el ataque fue violento y sorpresivo, lo que impidió cualquier posibilidad de defensa.