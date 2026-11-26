Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado a "posibles irregularidades" en la obra del túnel de Belate investigada por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo' al analizar documentación oficial de Navarra.

En un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes indican que "en el transcurso de las indagaciones relativas a la obra denominada túneles de Belate ha sido localizada documentación oficial de organismos de la Comunidad Foral Navarra --principalmente de la Cámara de Comptos--, de la que se desprenden posibles irregularidades que pudieran revestir carácter de ílicito penal".

Los investigadores señalan además que el auditor de la Cámara de Comptos, Miguel Ángel Aurrecoechea, manifestó ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra que "apreció posibles indicios de delito en la ejecución del contrato investigado".

Y agregan que el mismo emitió "una discrepancia al informe definitivo de las Cuentas Generales de 2024, pudiendo por tanto resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos la manifestación del mismo sobre dicho extremo".

La Guardia Civil comunicó el pasado julio al juez instructor del 'caso Koldo', Ismael Moreno, que ampliaría la investigación sobre el contrato del túnel de Belate, que el Gobierno navarro adjudicó por 62,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, esta última vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en la causa.