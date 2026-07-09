La UCO desmantela seis fábricas ilegales de tabaco con 50 detenidos y 23 registros en varias provincias

La UCO De La Guardia Civil Desmantela Seis Fábricas Ilegales De Tabaco Con 50 Detenidos Y 23 Registros En Varias Provincias - GUARDIA CIVIL

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado seis fábricas ilegales de tabaco en una operación que se ha saldado con 50 detenidos y 23 registros de domicilios, inmuebles y naves industriales en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.

La operación ha permitido intervenir más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de picadura y hoja de tabaco con un valor que supera los diez millones de euros, calculándose una producción diaria de hasta 7,8 millones de cigarrillos.

Los agentes han golpeado dos organizaciones criminales de carácter internacional asentadas en España y que se dedicaban a la producción de tabaco de contrabando en nuestro país, que después distribuían y comercializaban en otros países europeos.

Entre los detenidos figuran dos individuos huidos de la justicia polaca que han sido puestos a disposición de los tribunales de ese país, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Las actuaciones fueron iniciadas en España por la Guardia Civil hace más de siete años, al recibir las primeras informaciones vía Europol, además de Polonia y Lituania.

TRABAJADORES HACINADOS EN CONDICIONES PRECARIAS

La investigación ha constatado que la red criminal distribuía cigarrillos de contrabando a terceras organizaciones con ramificaciones que alcanzaban el sur peninsular, Portugal y Francia, sin descartar que la mercancía pudiera llegar también a Reino Unido.

Las instalaciones clandestinas desmanteladas disponían de varias zonas habilitadas como espacio de residencia para los trabajadores, donde estos permanecían alojados de manera permanente y en condiciones precarias, "hacinados en estancias habilitadas dentro de las propias instalaciones".

De esta forma, la UCO logró desmantelar cuatro fábricas activas y dos inactivas. Asimismo, han sido incautados 18 vehículos, numerosos dispositivos electrónicos encriptados, 170.000 euros en efectivo y armas de fuego.

Estas investigaciones han sido desarrolladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, conjuntamente con la Policía Judicial de Alicante y el apoyo de Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL CON AL MENOS 7 PAÍSES

La Guardia Civil ha destacado la cooperación internacional mantenida con las agencias europeas Europol y OLAF, que actuaron de enlace con el CBSP de Polonia, el GNR de Portugal y el Servicio de Investigación Criminal de Lituania, así como otras autoridades de Rumanía, Italia, Francia o Ucrania.

Las dos operaciones, de nombre 'Vernisa' y 'Maidan-Cigalike', han sido dirigidas por la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Tarancón (Cuenca) y la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Elche (Alicante), respectivamente, y coordinadas con la Fiscalía.