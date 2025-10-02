La UCO pide a la AN investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero como "facilitadores" del 'caso Koldo'

Archivo - La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (i), a su llegada a declarar, junto a su abogado, como imputada por el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, a 21 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que instruye en la Audiencia Nacional (AN) el 'caso Koldo' permiso para investigar el patrimonio de los investigados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por su papel de "facilitadores de asistencia" para los presuntos amaños de obra pública.

Así lo solicita la unidad investigadora en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press y remitido al juez instructor Ismael Moreno, para llevar a cabo un estudio al respecto.

"Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere", justifica su petición.

La UCO señala que se encuentra en la fase de análisis de la información intervenida en los registros de los domicilios de ambos investigados y de requerimientos al Ministerio de Transportes y Adif.

"Y bajo la premisa de proseguir en el esclarecimiento de los hechos investigados, deviene necesaria la realización de un estudio económico/tributario de los dos investigados, que ha de contextualizarse con el análisis de la documentación intervenida en los últimos registros", explica.

Para ello solicita al juez instructor que, si lo considera oportuno, emita mandamientos judiciales a distintos bancos para que le remitan información sobre las cuentas de Pardo de Vera y Herrero.

Además, en una providencia, el juez da constancia de la petición y pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre las diligencias solicitadas de cara a tomar una decisión.

