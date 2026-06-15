La UCO reitera que sus agentes fueron investigados porque Leire Díez se "valió de la relación" con Mercedes González

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, a 5 de octubre de 2025 - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reiterado sus sospechas, en un nuevo informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, de que la Dirección General del Instituto Armado abrió varias investigaciones reservadas contra agentes de esta unidad debido a que la exmilitante del PSOE Leire Díez se "valió de la relación" con la directora general de este cuerpo, Mercedes González.

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", sostiene la UCO.

En el informe fechado el 11 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO analiza indicios recabados en los registros practicados el 27 de mayo en la sede federal del PSOE y varios domicilios particulares, entre ellos el del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como de las tres informaciones reservadas que recabó al acudir a la propia Dirección General de la Guardia Civil.

Cabe recordar que Mercedes González, que comparece este martes en el Senado, ha negado que abordara ninguna cuestión relacionada con la trama, pero sí ha reconocido que tuvo dos encuentros con Leire Díez y que la llamada 'fontanera del PSOE' le pidió que levantara la suspensión de empleo del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el 'caso Koldo'. La directora ha dicho que no dio trámite a tal pretensión.

LEIRE ACUSÓ A LA UCO DE FILTRACIONES

La UCO recuerda en su informe que tanto el propio Rubén Villalba como Francisco Ortega han reconocido que se vieron con Leire Díez y que ella decía que "tenía muy buena relación personal con la directora general de la Guardia Civil" y que "despachaba con la misma".

A este respecto, el informe reitera que hay constancia de varios encuentros presenciales entre Leire Díez y Mercedes González, "al menos en tres ocasiones, concretamente los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".

"Merece especial atención que Leire manifestase que 'todas las filtraciones que estaba habiendo en prensa procedían de la UCO", continúan los agentes, que se centran en la información reservada abierta contra ellos el 10 de mayo de 2025 a raíz de que se publicaran en prensa mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos.

También repasa las notas de despacho desde el Servicio de Información de la propia Guardia Civil alertando de la estrategia de Leire Díez para "menoscabar la imagen de la UCO", y luego otra elaborada por el departamento de la UCO que lidera el teniente coronel Antonio Balas, donde se exponía que la exmilitante del PSOE "presumía de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su directora general, así como de ciertas figuras de Fiscalía".

CORREOS ENTRE GENERALES

En este sentido, el informe reproduce el cruce de correos electrónicos entre generales de la Guardia Civil que habían sido con anterioridad jefes de la UCO, principalmente del jefe de Policía Judicial (JPJ), Alfonso López Malo, que junto a Rafael Yuste prestó declaración el 27 de mayo apuntando a presiones de la cúpula del Instituto Armado desde la etapa de Leonardo Marcos como director general, a raíz de un informe sobre David Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo.

"El hecho de que la directora general, al menos desde el día 08.05.2025, fuera conocedora de la actividad supuestamente desarrollada por Leire, también se evidencia del contenido del correo electrónico remitido por el Jefe de la JPJ al Jefe de la UCO, mediante el que le informa de la reunión que había mantenido con el DAO", recuerda la UCO.

La UCO realiza una cronología sobre ese mes de mayo y cita que el domingo, 11 de mayo de 2025, el chat de Leire Díez y Mercedes González recoge a las 9.16 horas varios mensajes automáticos.

"Resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", dice.

Los investigadores de la UCO recuerdan que ese mismo día, el 11 de mayo, Leire ya sabía por el abogado de Ábalos que la UCO no había filtrado ninguna conversación entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, pero que un día después, el lunes 12, la información reservada contra la UCO ya se encontraba "confeccionada y rubricada por el DAO".

El 14 de mayo, fue el jefe de Policía Judicial, general López Malo, quien remitió un mensaje a través de WhatsApp dirigido al jefe de la UCO: "Me ha dicho (el) DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO". También recuerda la UCO que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente advirtió de que tomaría medidas por la incoación de la información reservada, lo que derivó en que el 26 de mayo se cerrara dicho expediente "por instrucciones de la superioridad".

No obstante, la UCO cuestiona la decisión de abrir esa información reservada en mayo de 2025 porque, dice, "no fue comunicada de manera formal, como sí había ocurrido en otras ocasiones respecto de procedimientos de similar naturaleza".