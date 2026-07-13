La UE y Reino Unido firman este martes el acuerdo sobre Gibraltar que derribará la Verja tras el Brexit

MADRID/BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea y Reino Unido firmarán este martes, 14 de julio, el acuerdo que regirá la relación de la colonia británica con el bloque tras la ruptura por el Brexit; lo que permitirá su entrada en vigor provisional un día después y que se concrete su principal hito, la supresión de la Verja.

La firma corresponderá a la Comisión Europea, que ha sido la que ha negociado en nombre de los Veintisiete, y en concreto a Maros Sefcovic, quien asumió todo el peso de la negociación, mientras que por parte británica se espera que quien acuda sea el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

Además, estarán en Bruselas para asistir al acto --programado para las 13:30 horas-- el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ya que, como ocurrió en las rondas políticas de negociación, el primero ha acompañado a la delegación europea y el segundo, a la británica.

Un día después de que esto ocurra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará a La Línea de la Concepción (Cádiz) junto con Albares para marcar la supresión de la Verja y el fin de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.

Albares, que ya se encuentra en Bruselas desde este lunes porque ha acudido a una reunión de ministros de Exteriores de la UE, ha dicho a su llegada que este martes "se abre una etapa histórica para España, para Andalucía, para el Campo de Gibraltar", incidiendo en que constituye "una nueva era de oportunidades" a ambos lados de la Verja.

Asimismo, ha resaltado, "se cierra por fin el Brexit". "La última pieza que faltaba era ese acuerdo en relación a Gibraltar que también abre nuevas posibilidades de relación bilateral entre Reino Unido y España, entre Reino Unido y la Unión Europea", ha valorado.

ENTRADA EN VIGOR DESDE EL DÍA DESPUÉS DE LA FIRMA

El acuerdo entrará en vigor de forma provisional a partir de la medianoche del 15 de julio, a la espera de que se produzca la ratificación formal tanto por la Unión Europea como por Reino Unido para tener validez permanente.

En este sentido, fuentes gibraltareñas adelantan que está previsto que a las 0.00 horas del miércoles tenga lugar un "acto simbólico" en la frontera, si bien por el momento no se han adelantado más detalles sobre el mismo o sus asistentes, aunque previsiblemente participará el ministro principal.

Por otra parte, Picardo anunció la semana que tiene previsto presentar ante el Parlamento en los próximos días el "concordato" entre Reino Unido y Gibraltar, para el que ha consultado al líder de la oposición y que prevé Londres ejerza los poderes que le da el acuerdo siempre "de acuerdo con los deseos y el consentimiento del Gobierno de Gibraltar".

"Y que el pueblo de Gibraltar tenga el derecho a determinar en un referéndum si el acuerdo debe darse por terminado en el futuro", precisó el ministro principal. El texto pactado entre Londres y Bruselas prevé que cualquiera de las dos partes pueda poner fin al acuerdo, previa notificación a la otra.