El alcalde de San Roque (Cádiz) pide "ver con optimismo" el acuerdo sobre Gibraltar: "Nadie lo esperaba hace diez años"

Archivo - Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha calificado de "hecho histórico que nadie esperaba hace diez años" la desaparición, este miércoles, de la Verja de la frontera con Gibraltar y ha añadido que hay que ver "con optimismo" este acuerdo, aunque también ha señalado que "no va a ser la solución inmediata a todos los problemas de la comarca", entre los que ha destacado la falta de vivienda.

En una nota del Ayuntamiento tras una entrevista en la televisión municipal Canal San Roque, Ruiz Boix ha asegurado que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar es "una oportunidad de crecimiento y mejora" para el Campo de Gibraltar, aunque "habrá cuestiones que aflorarán" y que habrá que solucionar con negociaciones durante el periodo de transición de cuatro años.

"Estamos ante un hecho histórico", ha afirmado el alcalde, que ha manifestado que "nadie pensaba" hace diez años, cuando tuvo lugar el referéndum del Bréxit en el Reino Unido, "que la consecuencia iba a ser la desaparición de la Verja".

En este sentido, ha destacado el "liderazgo del presidente Pedro Sánchez en las negociaciones", cuyo resultado ha calificado de "un éxito que repercutirá sobre todo en beneficios para los trabajadores transfronterizos, pero con consecuencias positivas también en cuestiones medioambientales y fiscales, así como con el uso de un aeropuerto que va a ser un revulsivo para la comarca".

En lo relativo a Medio Ambiente, ha apuntado que van a "pelear" porque "tanto Reino Unido como España respeten las obligaciones que impone la Unión Europea". Asimismo, sobre los rellenos de Gibraltar ha afirmado que "será más rentable invertir en la comarca que en esos terrenos".

En cuanto al marco impositivo del Peñón, distinto al del Campo de Gibraltar, ha recordado que País Vasco, Navarra, Ceuta o Melilla ya cuentan con unos regímenes fiscales especiales, por lo que se puede poner en marcha un modelo propio para la comarca.

"Vamos a aprender a convivir en esta situación, hay un periodo de transición de cuatro años, durante el cual habrá que negociar las cuestiones que aflorarán para solucionarlas", ha manifestado Ruiz Boix, que ha indicado que uno de los problemas que puede acrecentarse es la falta de vivienda, aunque ha señalado que la Junta de Andalucía "no ha promovido viviendas protegidas en la comarca durante los dos mandatos del PP, a pesar de ser su competencia exclusiva".