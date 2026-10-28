La UME se despliega en Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo del accidente ferroviario

Accidente ferroviario de Urda.- JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y unidades de la Guardia Civil se desplazan a Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo organizado por la colisión de dos trenes de alta velocidad.

A las 11 de la mañana, el Ministerio de Defensa indicaba a Europa Press que la UME estaba próxima a llegar a la localidad con los medios necesarios para colaborar en el dispositivo.

De su lado, el Gobierno ha informado de que la Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.

Asimismo, el Ejecutivo ha trasladado que la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está siguiendo la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento. Al menos diez personas han fallecido en el accidente, aunque se teme que el número pueda aumentar hasta el medio centenar.