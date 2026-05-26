Unai Sordo (CCOO) ve una "crisis institucional de calado" la imputación de Zapatero, pero pide "contención"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una foto de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comisiones Obreras (CCOO) cree que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero supone "una crisis institucional de calado", si bien ha apelado a la "contención".

En una entrevista en 'La noche en 24 horas', recogida por Europa Press, Sordo ha mostrado su "preocupación" por la investigación abierta contra el expresidente socialista.

"En mi opinión es una crisis institucional de calado, pero recomendaría cuanto menos una cierta prudencia a la hora de hacer análisis sobre un asunto tan complejo", ha manifestado el dirigente de CCOO, que ha insistido en la presunción de inocencia y en que "conviene esperar" a la investigación penal.

En este contexto, Sordo ha señalado que a nivel político "estamos en una situación delicada, con apoyos parlamentarios inciertos". Así, ha apuntado a la "derrota de la reducción de la jornada laboral en el Congreso". "Había una mayoría de investidura, pero no había una mayoría de carácter progresista para generar normas", ha argumentado.

A su juicio, esta situación "se compensaba con un buen desempeño de la economía española en términos de empleo, de generación de actividad, de transformación también del modelo económico".

No obstante, cree que el sumario de Zapatero sitúa al Gobierno "en una situación delicada". "Una imputación, una investigación a un presidente del Gobierno, más allá de cómo tenemos el país, es en sí una cuestión, una crisis institucional que merece un cierto reposo y una cierta prudencia", ha reiterado.

Preguntado por una posible desconfianza de la izquierda hacia la justicia, el secretario general de CCOO ha afirmado que "se han dado pasos muy delicados de cara a esa legitimidad de reconocimiento al papel de la justicia". "Es que no hay que ser un conspiranoico para pensar que de unos años a esta parte hay una serie de actuaciones judiciales que han pretendido o han conseguido mediatizar de manera decisiva la vida política en España", ha manifestado.

"No voy a decir que se ha prevaricado, pero que esa percepción la tiene una parte importante de España me parece que es evidente", ha añadido.