Unidas Podemos celebra la prohibición de despidos y mantiene la presión para ampliar las medias contra el coronavirus

Los de Iglesias también defienden la necesidad de restringir más los movimientos con el cierre de actividades no esenciales

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos se ha volcado este viernes en aplaudir en las redes sociales la nueva medida aprobada por el Gobierno de coalición, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para prohibir los despidos por fuerza mayor y causas objetivas durante la crisis del coronavirus. Al mismo tiempo, mantienen la presión dentro del Ejecutivo para ampliar las medidas económicas y sociales, así como para endurecer las restricciones de los movimientos de los ciudadanos.

"Hoy hemos aprobado nuevas medidas para proteger a la gente trabajadora de la crisis del coronavirus. Una de ellas: Prohibido despedir por causas económicas, técnicas, productivas, organizativas y de fuerza mayor mientras dure la emergencia sanitaria", ha celebrado el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en las redes sociales, en la misma línea que decenas de cargos y dirigentes de Unidas Podemos.

Iglesias lidera el sector que dentro del Ejecutivo de coalición trabaja y presiona para ampliar todo lo posible las medidas económicas y sociales para hacer frente a la crisis del coronavirus, y con ello, la inversión pública que sea necesaria para sufragarlas. Enfrente se sitúan los más ortodoxos que, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, abogan por mantener una cierta contención.

En esta pugna, Iglesias cuenta con el apoyo no sólo del resto de ministros de Unidas Podemos, como Díaz o la titular de Igualdad, Irene Montero, sino también con algunos ministros del lado socialista, como el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, o el de Fomento, José Luis Ábalos, con el que también coinciden en algunas cuestiones.

SUSPENSIÓN DE ALQUILERES, RENTA MÍNIMA Y EMPLEADAS DE HOGAR

Entre las medidas que han puesto sobre la mesa, y que todavía están en el aire, figuran, por ejemplo, la de la suspensión temporal del pago de los alquileres para los más afectados por la crisis del coronavirus, con compensaciones para los pequeños arrendatarios.

Unidas Podemos trató de incluir esta medida en el decreto que se aprobó el martes 17 de marzo, que desarrollaba el bautizado como "Escudo económico y social" contra las consecuencias de la pandemia, con una movilización de 200.000 millones de euros de inversión. Sin embargo, en aquel momento sólo lograron que se contemplara la moratoria de las hipotecas.

Dos semanas después ya ha conseguido que el Gobierno, incluso en boca de la propia Calviño, reconozca que se están estudiando fórmulas para legislar sobre esta cuestión, aunque todavía no queda claro cuándo llegará al Consejo de Ministros.

En las mismas circunstancias está la implementación de un ingreso mínimo que estaría destinado a aquellas personas que no tengan ingresos, o sean muy bajos, y no se pueden beneficiar del resto de medidas impulsadas por el Gobierno para paliar la crisis. El ministro Escrivá ya se ha comprometido públicamente esta semana a sacar adelante esta medida, que no obstante, sigue sin fecha.

El Gobierno también está ultimado la aprobación de una ayuda económica para las empleadas del hogar que se vean afectadas por la paralización de sus servicios de forma total o parcial a causa de la pandemia del coronavirus y la restricción de los movimientos.

ESTUDIAN NUEVAS MEDIDAS

Además, la organización liderada por Iglesias está estudiando plantear otras medidas para ampliar ese "escudo social", por ejemplo, en materia de fiscalidad, aunque de momento no han querido ofrecer más detalles de sus nuevas propuestas.

Por otra parte, los de Iglesias también son partidarios de endurecer las condiciones de confinamiento y restringir aún más los movimientos de los españoles para reducir los contagios. Por ello, llevan días defendiendo en el seno del Gobierno la necesidad de caminar hacia el "cierre total" de las actividades económicas no esenciales.

Unidas Podemos ha dejado claro que en esta cuestión van a apoyar firmemente lo que decida hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto, según han informado a Europa Press fuentes de la Vicepresidencia segunda.

No obstante, no renuncian al debate, y así lo demostró el pasado miércoles el portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Echenique, en el Pleno que se celebró en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril, incluido.

"Le solicito que si cambia el escenario, y si fuéramos a un escenario lamentablemente peor, se pudiera considerar en el Gobierno algunos niveles de restricciones de movimientos mayores, como los que se han sugerido por parte de algunos diputados en esta cámara", afirmó Echenique durante su intervención.

A este respecto, la portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que todos los Ministerios están trabajando "anticipadamente" en las posibles medidas que pudiesen requerir las autoridades sanitarias, como una mayor limitación de la circulación y de las actividades económicas e industriales, con el fin de implementarlas "inmediatamente" si es necesario.