La Unión de Militares de Tropa pide que se investigue la agresión de Berriozar como posible delito de odio y persecución

Archivo - Participantes en la concentración convocada por la Unión de Militares de Tropa (UMT) frente al Ministerio de Defensa para pedir mejores condiciones de los militares. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha denunciado la agresión a sufrida por un grupo de militares en la localidad de Berriozar (Navarra) y solicita a la Justicia y autoridades policiales que investiguen los hechos de oficio "por si pudieran constituir un delito de odio y persecución hacia el colectivo militar".

La UMT es una asociación que tiene como propósito "defender los derechos e intereses de la Escala de Tropa y Marinería" y su demanda hace alusión al asalto cometido por un grupo de encapuchados contra los miembros del Ejército que estaban en un bar de Berriozar el día de la final del Mundial de Fútbol.

Según un comunicado oficial emitido por el Gabinete de Prensa de la UMT, el grupo de militares agredidos pertencen al Regimiento de Infantería "América" nº 66.

En la nota, la asociación explica el estado de los damnificados, manifestando que "varios se encuentran hospitalizados con lesiones de gravedad", y especifica, con "roturas de hombro, costillas, muñecas y múltiples contusiones".

En consecuencia, reclaman al Ministerio de Defensa un amparo institucional "real" y la defensa jurídica "integral" de los agredidos.