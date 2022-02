UP pide responsabilidad en la reforma laboral y presiona a ERC para seguir la senda de Errejón: "Nadie entendería un no"

Advierte a los republicanos que no se puede rechazar el texto por "cálculos electorales" y "meter el dedito en el ojo" a Díaz

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha subrayado que la "prioridad" es sumar al bloque de investidura en el apoyo a la reforma laboral, de cara a reforzar la estabilidad, y ha demandado "responsabilidad" a los socios habituales del Ejecutivo para seguir el camino de Más País o Compromís.

Especialmente se ha dirigido a ERC al subrayar que "no hay excusas" ni "nadie entendería un voto en contra" a una reforma laboral que mejora derechos por "meter el dedito" en el ojo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por "cálculos electoralistas".

Así de explícita se ha mostrado en rueda de prensa la diputada y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, al señalar que la reforma laboral no es una ley más sino un cambio de modelo en las relaciones laborales, por lo que seguirán negociando hasta el final aunque le preocupa la "negativa" que deslizan otros grupos de cara a la votación del jueves.

Y es que, como ha advertido, se trata de votar si se quieren "despidos o mantenimiento de empleo", "contratos temporales o empleo fijo" o "recuperar la negociación colectiva o seguir con la jungla o la unilateralidad".

¿A QUÉ JUEGAN ERC Y BILDU?

Vidal ha insistido en que es una "buena norma, sin retrocesos" para la clase trabajadora, y se ha preguntado "quién puede estar en contra". En consecuencia, ha defendido que tras el 'sí' de Más País y Compromís, ya suman "más votos a favor de la izquierda que en contra" y sería "incomprensible" que ERC o Bildu se opusieran.

"¿Y yo me pregunto a qué están jugando, porque puede que alguien a estas alturas pues le importe más ganar notoriedad o meter el dedito en el ojo a la política que más destaca (en referencia a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz), que no defender básicamente los derechos de los trabajadores?", se ha preguntado.

Por tanto y en tono duro, la representante de la confluencia catalana de Unidas Podemos ha advertido a ERC de que, si finalmente se decanta por el voto en contra, seria "decepcionante" y tendrá que explicar a la cara su posición a miles de jóvenes, a los trabajadores del sector del metal en Cádiz e incluso a sus propios votantes.

Es más, Vidal ha replicado al portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que el jueves no se vota "ningún proyecto personal" y que "aquí no han venido a mendigar", sino a propiciar un cambio con el "mejor modelo de relaciones laborales que se ha conocido en 40 años".

Por tanto, ha insistido en que "nadie entendería que grupos que se dicen de izquierdas votasen en contra y se desentendiesen de las consecuencias para la gente trabajadora" al ver sus "derechos arrebatados". Asimismo, ha espetado que un voto en contra no reporta beneficios salvo que algunos atisben "cálculos electoralistas".

Finalmente, ha enfatizado que Unidas Podemos negociará hasta el "último minuto" por incluir en el acuerdo al bloque de investidura y ha defendido que su espacio "no está en los números" para convalidar el acuerdo sino en la "política", pues "no hay una excusa" para no apoyar este texto y, en consonancia, ellos no van a negociar con la derecha al respecto.

ECHENIQUE: CUIDAR A LA MAYORÍA DE INVESTIDURA Y SELLAR LA ESTABILIDAD

También en rueda de prensa ha comparecido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para destacar que la votación del jueves es "importante", dado que la reforma laboral es un "proyecto fundamental" de esta legislatura.

De esta forma y en un tono más comedido, ha demandado a la mayoría de investidura que avale el proyecto normativo y espera que en las próximas horas, mediante la negociación que dirige Díaz, puedan lograrse esos apoyos de otros partidos de izquierda, en alusión a ERC y Bildu.

Para Echenique, en esta votación no caben debates posibles dado que solo se ciñe a la convalidación y ha defendido apoyarse en la "dirección de Estado", conformada con los aliados progresistas, para cuidar la mayoría que sustenta al Ejecutivo de coalición y dotar de "estabilidad" a la legislatura.

"Es nuestra prioridad más allá de que puedan votar otros grupos", ha lanzado Echenique al ser cuestionado sobre la posibilidad de apoyarse en la vía de Ciudadanos para sacar adelante la reforma.

"UN VOTO EN CONTRA NO AYUDARÍA A NADIE"

Mientras, el representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha subrayado que en la "recta final" de la negociación van sumando apoyos para la convalidación, como el caso de Más País y Compromís, para hacer un llamamiento al resto de fuerzas progresistas a respaldar un "acuerdo histórico" del diálogo social, que además es un "avance sin paliativos".

De esta forma, ha recalcado que el "no a la reforma laboral no ayudaría a nadie", pues es una norma que combate la "precariedad", la "temporalidad" y refuerza el papel de los trabajadores en la negociación colectiva.

Al igual que ha apuesto su compañera Vidal, el diputado de Unidas Podemos ha demandado "responsabilidad" a las formaciones del bloque de investidura, en lugar de caer en "cálculos de carácter electoral", y seguir la senda de Más País y Compromís, dado que no es el momento de mantener la reforma laboral del PP.

En este sentido, Gómez-Reino ha recalcado que el texto que trae el Ejecutivo está respaldado por los sindicatos mayoritarios, también en Cataluña ha dicho en claro mensaje a ERC, y que es el momento de ofrecer "certidumbres" como aportan este nuevo marco laboral.