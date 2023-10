Urkullu decidirá si convoca comicios el 9 de junio o no en base a la situación en España y al cansancio de los vascos

Asegura que es "un honor y un orgullo" ser Lehendakari y "merece la pena"



BILBAO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha admitido este miércoles "la complejidad" para elegir una fecha de celebración de las próximas elecciones autonómicas, y decidirá si se desarrollan el 9 de junio, coincidiendo con las europeas, o en otra fecha, en base al "cansancio" que puedan sentir los vascos para acudir a las urnas si hay varios procesos electorales y también teniendo en cuenta la situación política en España. "¿Alguien puede asegurar que no va a haber elecciones generales nuevamente?", ha preguntado, para reconocer que esto condicionaría la legislatura autonómica.

Tras eludir pronunciarse sobre si desearía repetir como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco, cuya decisión debe adoptar la dirección del PNV, ha asegurado que es "un honor y un orgullo" ser Lehendakari y "merece la pena".

Urkullu, durante su intervención en un encuentro organizado por El Diario Vasco en San Sebastián, ha señalado que su deseo sería gestionar toda la legislatura, pero ha reconocido que la fecha de la convocatoria de los comicios autonómicos "está en función de las circunstancias, no depende de uno".

"Antes de hablar de elecciones autonómicas, una pregunta es: ¿alguien puede asegurar que no va a haber elecciones generales nuevamente?, ¿eso condicionaría o no el ejercicio de la legislatura autonómica?, ¿condicionaría o no el ejercicio del calendario legislativo?", ha puesto sobre la mesa.

El Lehendakari ha destacado que se está a principios del mes de octubre, con un día festivo la próxima semana (día 12)", y con un "trimestre complejo con anuncios de huelgas generales".

También ha advertido de la situación que se vivirá en diciembre, con numerosas fechas festivas, que afectan también al trabajo parlamentario, "con un proyecto de Ley de Presupuestos que tiene prioridad frente a otros proyectos de ley que están en tramitación en la Cámara en este momento".

Iñigo Urkullu ha recordado que enero es mes inhábil para celebrar plenos y también ha hecho mención a la Semana Santa y Semana de Pascua a finales de marzo. Asimismo, ha resaltado que están pendientes de celebración los comicios europeos para el 9 de junio, y durante esta campaña se interrumpirá la actividad parlamentaria.

Según ha precisado, todo este calendario es el que él tiene en mente

"de cara a querer desarrollar su propio programa de Gobierno y que puedan desarrollarse también los proyectos de ley que están en tramitación en el Parlamento Vasco". "Es muy complejo y, por lo tanto, yo estoy dedicado a eso, no a otras cosas", ha insistido.

Urkullu tampoco descarta ninguna hipótesis de adelanto electoral antes de la fecha del 9 de junio, pero ha precisado que "cabe también la interpretación de la economía de esfuerzos para la sociedad vasca".

"¿Podemos convocar unas elecciones autonómicas vascas que requieren de 54 días de antelación de la disolución del Parlamento Vasco, para celebrar luego 54 días después unas elecciones autonómicas vascas, cuando las elecciones europeas son el 9 de junio y las elecciones vascas en el año 2020 fueron el 12 de julio?. Para el común de las ciudadanas y ciudadanos sé que esto es muy complejo", ha admitido.

Antes de decidir si coinciden o no los comicios de Euskadi con los europeos o se hacen en otra fecha distinta, "que es otra hipótesis", se debe "valorar el cansancio de la sociedad de cara a acudir a los colegios electorales o el voto por correo", y tener en cuenta también la economía de los partidos políticos.

"Todo esto hay que valorarlo, además de otras circunstancias como puede ser la situación política en el Estado español", ha apuntado. En todo caso, espera que julio y agosto de 2024 sean "meses para las vacaciones". "Creo que los libramos", ha señalado.

CANDIDATURA

Preguntado sobre si desearía repetir como candidato a Lehendakari por el PNV, ha reiterado que algunos, como él, nacieron y crecieron en una etapa política en la que la cultura de partido no permitía "hablar de las aspiraciones de cada uno, ni de las ambiciones de cada uno".

Tal como ha dicho en otras ocasiones, el PNV "tiene que ser libre para reflexionar y adoptar las decisiones que estime en cada momento oportuno las mejores para ofrecer a la sociedad vasca". "En ese sentido, yo soy absolutamente disciplinado", ha asegurado.

Según ha indicado, la Ejecutiva Nacional de la formación jeltzale "gestionará los tiempos que estime pertinentes", ya que, en estos momentos, "la ocupación y preocupación" de la dirección del PNV "es la gobernabilidad del Estado Español, en el ejercicio, en su caso, de la corresponsabilidad". "Ya llegará al momento", ha añadido.

A él, ha dicho que le corresponde "seguir siendo Lehendakari, en lo que resta de legislatura, de un gobierno que tiene un programa de gobierno, un programa legislativo, un programa de planes estratégicos, y de intentar siempre la mejora continua". Su pretensión es "hacerlo lo mejor posible durante todo el tiempo que reste en esta legislatura".

En todo caso, ante la pregunta de si merece la pena ser Lehendakari, ha respondido que "es un honor y un orgullo poder representar a la sociedad vasca, de la que me siento orgulloso". "Merece la pena", ha enfatizado.

RESULTADOS ELECTORALES DE PNV

A preguntas sobre qué ha podido hacer mal el PNV para haber perdido votos en los últimos procesos electorales, ha considerado que "no ha hecho nada mal", aunque ha reconocido que se ha visto afectado por la abstención.

"Aún así, ha procedido a su reflexión sobre los resultados electorales y es verdad que ha habido una merma en los resultados electorales comparativamente a anteriores, pero aún así, en las elecciones municipales y forales de este año, el PNV ha obtenido en la Comunidad Autónoma de Euskadi un 35% de apoyo electoral", ha resaltado.

En este sentido, ha cuestionado si pueden decir lo mismo el PP y el PSOE "a nivel de Estado español", aunque ha reconocido que hay votantes del PNV que se han podido desmovilizar convencidos del triunfo de los jeltzales. También cree que caben interpretaciones de "hacer una autocrítica real, que el PNV ya hizo en el mes de julio".

"Lo que no va a hacer el PNV lógicamente es decir públicamente qué ha hecho mal, porque ahí está el ámbito de mejora y ese es el propósito de mejora, que está abordando ya el partido", ha explicado.