Urkullu pide a Sánchez una mesa de diálogo, más allá de la conferencia de presidentes, que aborde el modelo de Estado

Le emplaza a "poner en marcha cuanto antes la comisión de trabajo bilateral" para que se hagan efectivas las transferencias pendientes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se constituya una mesa de diálogo que hable del modelo de Estado, más allá de la actual conferencia de presidentes autonómicos, que sea "consecuente con la singularidad de las realidades históricas". Además, le ha emplazado a "poner en marcha cuanto antes la comisión de trabajo bilateral" para que se hagan efectivas las transferencias pendientes que el Ejecutivo del PSOE se comprometió a traspasar.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Vitoria, Urkullu ha recordado que ha mantenido con Sánchez una conversación de algo más de un cuarto de hora, durante la que el presidente del Gobierno Vasco le ha expresado su convicción de que "es necesario un acuerdo de investidura que permita garantizar la gobernabilidad, trabajar con un programa y avanzar en certidumbre y estabilidad".

En este sentido, le ha transmitido que es "importante la investidura en sí misma, al calor de un programa y la gobernabilidad y la estabilidad", aunque no ha podido "profundizar en muchos aspectos", por la brevedad de la llamada.

Por ello, ha mostrado su "disposición a compartir diagnóstico sobre la situación y también sobre las medidas que se haya que adoptar para responder a los retos que afronta el Estado español, retos estructurales".

TRANSFERENCIAS

En todo caso, ha apuntado que, en lo que concierne a Euskadi, ha recordado a Padro Sánchez que el 22 de enero el Consejo de Ministros aprobó un calendario de trasferencias pendientes contempladas en el Estatuto de Gernika, y ha señalado que el presidente en funciones ha reconocido que "no se han cumplido".

Por ello, el Lehendakari ha apuntado que la primera labor es, "ante el autogobierno reconocido en el Estatuto de Autonomía de Gernika en el año 1979, su cumplimiento". En segundo lugar, le ha traslado "la necesidad de una reflexión en profundidad sobre lo que es el modelo de Estado" y sobre cómo se debe abordar "la respuesta a esa singularidad que caracteriza a Euskadi, con un autogobierno avanzado y desarrollado".

Tras recordar que Pedro Sánchez ahora, como candidato a la Presidencia, realiza una ronda de contactos con representantes de partidos políticos y con presidentes de comunidades autónomas, ha subrayado que, cuando sea investido, habrá que desarrollar las materias que han tratado entre ambos en la conversación de hoy.

"Yo he mostrado mi disposición a seguir trabajando sobre todos los temas acordados y pendientes en nuestra relación institucional. Creo que es importante poner en marcha cuanto antes la comisión de trabajo bilateral que dé cumplimiento a ese compromiso aprobado por el consejo de ministros el pasado 22 de enero en relación a calendario y plan de transferencias pendientes", ha indicado.

Iñigo Urkullu ha insistido también en la necesidad de una "reflexión compartida" sobre el modelo de Estado y los retos estructurales que el Estado español tiene en este momento", y ha reiterado su apuesta para "poner en marcha una mesa política que aborde la cuestión territorial"

También cree que tiene que haber "una comisión mixta bilateral con garantías efectivas para el desarrollo del autogobierno". "Él ha reconocido la singularidad de Euskadi, contemplada en la Constitución Española, reconociendo la necesidad de abordarla", ha remarcado.

MESA DE DIÁLOGO

Urkullu ha subrayado que, durante la charla telefónica, han hablado de "diversas opciones que se pueden plantear de cara a dar forma a una mesa de diálogo, que puede ser en las propias instituciones de las Cortes Generales del Estado, utilizando las mismas y los recursos que ellas pueden ofrecer".

"Pero, atendiendo a lo que es la singularidad, además de conferencias de presidentes autonómicos que existen o comisiones territoriales que se han explorado en el reciente pasado, creo que es necesario reflexionar compartidamente o de manera conjunta lo que sería también un formato que abordara esta reflexión sobre el modelo de estado de manera consecuente con lo que es la singularidad de las realidades históricas contempladas en la propia Constitución", ha subrayado.

Asimismo, ha negado que Pedro Sánchez le haya comunicado su intención de volver a convocar de forma anual la conferencia de presidentes en el Senado y, en todo caso, ha recordado que él no fue cuando se convocaron estos encuentros durante el mandato de Mariano Rajoy, tanto por el contenido como por la forma.

En este sentido, ha dicho que, si se trata de hablar de financiación de las comunidades autónomas, no concierne a Euskadi ni a Navarra, que tienen "una relación financiera bilateral con el propio Gobierno del Estado".

Tras insistir en la singularidad del autogobierno vasco reconocido en la Constitución Española, en referencia a su disposición adicional primera, que habla de los Derechos Históricos, ha recordado que la Carta Magna también reconoce a "las nacionalidades históricas". "Creo que, para hablar del modelo de Estado, habría que arbitrar algún otro foro que no sea necesariamente el de la Conferencia de presidentes autonómicos, donde todo puede quedar mezclado", ha subrayado.

Iñigo Urkullu ha asegurado que desconoce "cuál es el objetivo del candidato a presidente" para realizar la ronda de contactos con los máximos representantes de las comunidades autónomas --en alusión a los comentarios que se han realizado sobre que sería una excusa para hablar con el president de la Generalitat, Quim Torra--.

En todo caso, ha dicho que, aunque Pedro Sánchez esté al frente del Ejecutivo en funciones, cree que se puede trabajar en los diferentes temas planteados por el Lehendakari.

En este sentido, ha expresado su deseo de que la llamada de este martes tenga continuidad, que el diálogo institucional y político "se normalice" y que se conforme un Gobierno "con un programa de actuación y se empiece a gobernar cuanto antes".

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

Preguntado sobre la posibilidad del encaje constitucional del derecho a decidir plasmado por algunos de los juristas en los textos de modificación estatutaria que se han presentado en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, ha admitido que no han hablado de ello.

Iñigo Urkullu se ha limitado a recordar a Pedro Sánchez que el grupo de expertos designados por las formaciones políticas con representación en la Cámara y ha recordado que algunos juristas han presentado una propuesta que, en más de un 80% de su contenido, tienen un consenso sustancial --en alusión al del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE--, que "merece ser trabajado en la ponencia de autogobierno". Por ello, cree que no le corresponde a él profundizar más en esta cuestión.

Cuestionado sobre si su voluntad es agotar la legislatura, ha explicado que tiene decidido "seguir ejecutando" su programa de Gobierno, ante los rumores desde hace un año de un posible adelanto electoral.

"Un año después, aquí seguimos, con el Gobierno a pleno rendimiento, intentando cumplir con su programa y en eso me voy a esforzar en el tiempo que me reste. No estoy pensando en ningún calendario en este momento", ha subrayado.

Ante la pregunta reiterada de si tiene pensado agotar la legislatura, el presidente del Ejecutivo vasco ha insistido: "Yo estoy empeñado en cumplir el programa".