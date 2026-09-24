El PSOE asegura que habrá una "nueva oportunidad" para votar el real decreto de Vivienda y reclama "altura de miras"

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado que el Gobierno volverá a aprobar en Consejo de Ministros el real decreto sobre Vivienda que incluye medidas antidesahucios y por tanto habrá una "nueva oportunidad" para que los grupos parlamentarios --a los que ha pedido "altura de miras"-- lo apoyen en el Congreso.

Este jueves, al día siguiente del deshucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, ha aumentado la presión sobre los socialistas para volver a impulsar medidas en materia de vivienda que eviten situaciones como la vivida en la víspera. El socio minoritario de coalición, Sumar, les exige medidas inmediatas en el próximo Consejo de Ministros mientras que Junts admite por fin que hay negociaciones en marcha.

Los socialistas ya dan por hecho que volverán a aprobar el real decreto de Vivienda a pesar de que, hasta ahora, no eran partidarios de hacerlo de inmediato debido a los vetos cruzados de Junts y Podemos y preferían darse tiempo para negociar y conseguir los apoyos. Pero la repercusión del desahucio ha acelerado unas conversaciones que parecían paralizadas.

QUE ESTA VEZ "PRIME LA RESPONSABILIDAD"

"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Habrá una nueva oportunidad para votar a favor del Real Decreto Ley y dar respuesta a situaciones como la que vivió ayer Mari Carmen", ha indicado el PSOE en su cuenta de 'X', según ha recogido Europa Press en el que ha lanzado un mensaje a las distintas fuerzas políticas para que esta vez "prime la responsabilidad social".

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado a PP y Vox que si hubieran votado a favor del real decreto ley de Vivienda, "hoy Maricarmen seguiría en el que ha sido su hogar durante 70 años".

La 'número tres' del partido ha reiterado que el Gobierno "lo volverá a presentar" y los grupos "tendrán otra oportunidad de evitar que lo de ayer se repita", ha indicado apelando a que esta vez tengan "altura de miras y prime la responsabilidad".

EXPROPIACIÓN DE LA CASA DE MARICARMEN

Estos mensajes de la dirección socialista llegan después de que el socio minoritario del Gobierno, Sumar, elevase el tono y exigiese aprobar medidas cuanto antes, en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre. En concreto proponen la expropiación de la mujer expulsada de su casa, así como el real decreto de Vivienda.

Esta norma, que incluye la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional, ya ha sido tumbada en dos ocasiones en el Congreso por PP, Vox y Junts. El partido de Puigdemont siempre se ha mostrado crítico con las recetas de vivienda de PSOE y Sumar al considerarlas intervencionistas, pero ahora han confirmado que están negociando con el PSOE.

La formación catalana lleva casi un año con las relaciones con el PSOE oficialmente rotas y en todo este tiempo ha negado cualquier tipo de conversación. Sin embargo, este mismo jueves, admitieron que mantienen una vía abierta y que hace dos semanas entregaron en mano sus propuestas al presidente, Pedro Sánchez.

En la víspera, desde Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió al mencionado desahucio como una "tragedia social" aunque evitó concretar cuándo aprobará medidas para impedir nuevos casos. "Lo vamos a llevar de manera urgente cuando sea necesario, no descartamos nada", apuntó sin desvelar si será la próxima semana.